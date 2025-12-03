León acogerá el 28 de diciembre la XXVIII San Silvestre, que prevé batir récord de inscripciones

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (tercero por la derecha), en la presentación de la San Silvestre 2025. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León acogerá el próximo día 28 de diciembre la vigésimo octava edición de la San Silvestre, una carrera con la que el Ayuntamiento prevé batir récord de inscripciones y que ya cuenta con la confirmación de 1.200 participantes en la prueba de siete kilómetros, por lo que se calcula que la cifra final podría acercarse a los 10.000 inscritos.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado este miércoles la San Silvestre en un acto en el que ha estado acompañado por la gerente de Alzheimer León, Flor de Juan; el presidente de Sprint León, José Villacorta; el delegado de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Víctor Rubio; el vicerrector de Deportes de la ULE, Diego Soto y la directora de El Corte Inglés en León, Jenny Álvarez.

Canuria ha animado a los leoneses a unirse a este evento deportivo corriendo, acompañando a los más pequeños, disfrutando del ambiente en las calles o sumándose al concurso de disfraces, que este año amplía categorías y premios. "Queremos que León viva una auténtica fiesta deportiva y que, una vez más, hagamos de la San Silvestre una celebración que nos une y nos llena de energía para despedir el año", ha recalcado.

La carrera constará de tres categorías, como en años anteriores: la Peque SS25, la de 2,5 kilómetros y la de 7 kilómetros. Un año más, la competición formará parte del calendario de la Real Federación Española de Atletismo, lo que permitirá la participación de atletas reconocidos en el ámbito internacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Hasta el momento han confirmado su presencia Mariano García, campeón del mundo de 800 metros en 2022 y participante en el Mundial de Tokio 2025; Idaria Prieto, participante en el Mundial de Tokio 2025; Esther Guerrera, quinta en el Campeonato de Europa en pista corta 2025 y participante en el Mundial de Tokio 2025; Jorge Blanco, plata en el Campeonato de Europa por equipos 2025 y Roberto Alaiz, quinto en el Campeonato de Europa de 5.000 metros.

Esta carrera popular mantiene su fin social y solidario. Quienes lo deseen podrán colaborar con la Asociación Leonesa de Alzheimer a través de la campaña 'Míranos. Somos legión', en la que se han vuelto a sacar a la calle y a mostrar a la ciudadanía cientos de corchos que simbolizan a 13.000 personas con Alzheimer y otras demencias en la provincia.

Se podrá colaborar con esta causa mediante donativos al dorsal 0, directamente en la web del evento o durante el proceso de inscripción en www.sansilvestreleon.com.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 23 de diciembre de manera presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés, en horario comercial o de forma online en la web oficial www.sansilvestreleon.com.

En cuanto a la Peque San Silvestre, tiene un coste de dos euros y está limitada a 200 participantes. La carrera de 2,5 kilómetros es gratuita y sus inscripciones abrirán el 23 de diciembre, con un límite de 6.000 plazas y, finalmente, la carrera de 7 kilómetros permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre, con un coste de entre 12 y 14 euros y un máximo de 2.000 inscripciones.

HORARIOS

Como novedad en la presente edición, la Peque San Silvestre saldrá a las 17.00 horas con un recorrido de 2,5 kilómetros. Esta carrera abarca las categorías sub12 (nacidos en los años 2014 y 2015), sub14 (nacidos en 2012 y 2013) y sub16 (nacidos en 2010 y 2011). Un cuarto de hora más tarde, a las 17.15 horas, dará el pistoletazo de salida a la carrera de los 2,5 kilómetros, destinada a todo tipo de público, tanto mayores como pequeños.

Por último, para finalizar la jornada, a las 17.45 horas comenzará la carrera de los 7 kilómetros. Todos los participantes saldrán de la calle Ramón y Cajal dirección a Santo Domingo para finalizar en el Palacio de los Deportes.

CONCURSO DE DISFRACES

Para ponerle color a esta jornada deportiva, como cada año, se premiará a aquellos atletas que acudan con los mejores disfraces. En la presente edición aumentarán los premios del concurso, ampliándose a tres galardones por cada una de las categorías, gracias al apoyo de El Corte Inglés.

Habrá tres premios de grupo, con galardones de entre 300 y 100 euros; premios por parejas dotados con cantidades entre 180 y 60 euros y premios individuales, de entre 100 y 40 euros. Además, también como novedad en esta edición tendrá lugar el concierto 'Fun Party Ford AutoPalacios' en el Pub Barry's de la Plaza Mayor el día 26 de diciembre con sorteo de regalos entre los asistentes.

Por otra parte, el mismo día de la San Silvestre a las 17.45 horas en el Palacio Deportes se celebrará un concierto del grupo de rock and roll 'La Poptelera', como cierre del evento y que dará paso a la entrega de premios en el mismo recinto.

RETRANSMISIÓN

Otra de las novedades será la retransmisión de la San Silvestre por Teledeporte, lo que permitirá a ciudadanía seguir las carreras en directo y la televisión local dará acceso a la competición haciendo una cobertura en directo.

El evento cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, Laboral Kutxa, Ford AutoPalacios, Cínica Dental Victor del Canto, Coca Cola, El Techa y Emico. Además, colaboran en la San Silvestre Frutas Rebollo, Supera, Delegación Leonesa de Atletismo, la Universidad de León, Televisión 24/siete producciones, León Audio, Cruz Roja, Viajes Olas y Nieve, ALSA-NextBike y Asesoría Viejo Abogado.