León arropa a Tudanca en el acto más multitudinario de su campaña, con Sánchez y Zapatero y 1.200 asistentes

LEÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón La Torre de la capital leonesa ha acogido este domingo, 6 de febrero, el acto más multitudinario hasta la fecha en el marco de la campaña del secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, en su carrera hacia la Presidencia de Castilla y León, un camino que culminará el 13 de febrero en las elecciones autonómicas.

En torno a 1.200 personas han arropado en este décimo día de campaña al candidato socialista, que ha estado respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, han estado presentes en el acto el expresidente de la Junta Demetrio Madrid y los exsecretarios generales del PSOECyL Ángel Villalba y Julio Villarrubia, entre otros.

Dotados de banderas del partido y claveles rojos, los asistentes al acto han recibido a los ponentes en pie, agitando sus banderines y con una sonora ovación mientras, de fondo, subía de decibelios el himno socialista.

De forma previa, ha amenizado la espera el músico Jorge Arias de Prado, bajo el nombre artístico de Arsel Randez, cuyo repertorio ha incluido una selección de folk-rock que ha culminado con el conocido tema de Bob Dylan 'The Times They Are A-Changin'.

En las inmediaciones del pabellón, situado en el barrio leonés de La Palomera, aguardaba la llegada del presidente un grupo de cerca de una decena de protestantes de las Plataformas por el Soterramiento de San Andrés del Rabanedo y Trobajo, que, como rezaban sus pancartas, han reclamado un 'Tren sin barreras'.