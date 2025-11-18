León celebra este viernes Santa Cecilia con un concierto en el Teatro San Francisco protagonizado por Lion's Black Roars

Cartel del concierto que ofrecerá Lion's Black Roars en el Teatro San Francisco de León con motivo de la festividad de Santa Cecilia. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León celebrará este viernes a las 20.00 horas la festividad de su patrona, Santa Cecilia, con un concierto en el Teatro San Francisco protagonizado por la Asociación Musical Lion's Black Roars.

La agrupación nació en 2017 y está especializada en el estilo sprock, fusiona soul, pop y rock, por lo que se trata de una formación musical única en España.

Mediante esta iniciativa la Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de León quiere invitar a la ciudadanía a celebrar la música en la ciudad. El concierto tendrá una duración de una hora y media y la entrada es gratuita, previa recogida de invitación en el teatro y hasta una hora antes de la actuación.

Lion's Black Roars se originó en el seno de los alumnos de Rut Marcos y bajo su dirección. El coro ofrece una pluralidad de versiones de grandes éxitos, a modo de tributo de grandes artistas, con un repertorio que incluye clásicos de la historia de la música, desde los Beatles o Aretha Franklin, hasta Led Zeppelin o Muse.

La agrupación cuenta con más de una veintena de voces que se distinguen por su elegancia en la puesta en escena y bellos timbres de voz. Este año ha lanzado su primer álbum, 'We Will Sprock You', disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico.