León #EsComercio y el Ayuntamiento impulsan una nueva campaña que reivindica el valor humano del comercio local

El presidente de León #EsComercio, Octavio Fernández (centro) y la concejala de comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas (izquierda), presentan la campaña 'Aquí en León no solo vendemos, compartimos vida'. - FELE

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE), a través de sus asociaciones de comercio integradas en León #EsComercio y el Ayuntamiento de León han impulsado una nueva campaña de apoyo al comercio local bajo el lema 'Aquí en León no solo vendemos, compartimos vida', con la que se reivindica el valor humano del comercio local.

La iniciativa busca rendir homenaje al tejido comercial de la ciudad y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar sus compras en los negocios de proximidad.

El acto de presentación de la campaña se ha celebrado este martes y ha contado con la participación del presidente de León #EsComercio, Octavio Fernández y la concejala de comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas.

Fernández ha subrayado que la iniciativa es un reconocimiento público a quienes cada día "levantan sus persianas con esfuerzo y compromiso". "Detrás de cada mostrador hay una historia y detrás de cada tienda, una persona que apuesta por León", ha agregado.

Asimismo, ha explicado que el comercio supone en torno a una cuarta parte del tejido empresarial de León y representa alrededor del 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) provincial. Por este motivo, ha abogado por impulsar el comercio de proximidad en vez de "resignarse" y ver cómo desaparece.

En este contexto, se ha diseñado la campaña 'Aquí en León no solo vendemos, compartimos vida', con un "fuerte componente emocional y digital" que pueda llegar a toda la sociedad, según ha informado a Europa Press la FELE en un comunicado.

Por su parte, Camino Orejas ha valorado el papel de los comercios locales como elementos "fundamentales" que contribuyen al desarrollo económico y social de León. "No podemos mantenernos ajenos a las necesidades del sector y apostamos por este tipo de iniciativas para apoyar a los comercios y atraer visitantes".

MANIFIESTO EMOCIONAL.

La campaña está dirigida a todo el comercio de la ciudad de León y gira en torno al eje central de una pieza audiovisual protagonizada por comerciantes leoneses que narran en primera persona un manifiesto emocional.

Este manifiesto reivindica el papel del comercio de proximidad, busca la conexión con la ciudadanía y refuerza su valor como parte de la identidad de la ciudad. El mensaje y la imagen de campaña se complementan con carteles y fotografías reales de comerciantes, transmitiendo la idea de que el comercio local "son las personas que lo sostienen".

La iniciativa se desplegará a través de la web www.leonescomercio.com, donde ya se pueden ver el spot, el manifiesto completo, un directorio de comercios adheridos y un formulario para que nuevos establecimientos puedan sumarse. En su primer día de vida ya cuenta con 39 comercios inscritos.

También se desarrollará a través de mupis repartidos por toda la ciudad con la imagen y el mensaje de la campaña, así como por redes sociales de forma segmentada, con el fin de reforzar la marca ciudad y fomentar la participación del público.

SORTEO.

Por otra parte, la campaña incorpora un sorteo de 10 vales de 100 euros para canjear en los comercios participantes. Los ciudadanos podrán participar adhiriéndose al manifiesto a través del formulario de la web, de las redes sociales o mediante los códigos QR que recogen los carteles de campaña.

El plazo para participar en el sorteo será hasta el próximo 20 de octubre y los ganadores podrán realizar sus compras hasta el 14 de diciembre. Con esta iniciativa, León #EsComercio y el Ayuntamiento de León quieren trasladar el mensaje de que consumir en el entorno local es "cuidar León", apostar por la sostenibilidad y por la vida en los barrios.