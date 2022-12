León espera contar con cuatro parques de bomberos provinciales a final del primer trimestre de 2023

El presidente de la Diputación cree que reformar la financiación local es una "deuda del país" y cifra en un 60% la subida del gasto energético



La Diputación de León podría tener operativos a finales del primer trimestre del año 2023 los cuatro primeros parques de bomberos de la red provincial, ubicados en las localidades de Villablino, Valencia de Don Juan, Celada de la Vega y Cistierna, mientras avanza en el proceso de selección y formación del personal que prestará el servicio, con una plantilla que, inicialmente, estará formada por 40 bomberos y otros 20 efectivos más con el rango de cabos y sargentos.

El presidente de la institución provincial, Eduardo Morán (PSOE), ha explicado en una entrevista con Europa Press que ese es el horizonte temporal en el que se plantea que "al menos una parte" del servicio de extinción provincial "esté funcionando". De estos cuatro centros, el de Villablino se encuentra ya finalizado, el de Valencia de Don Juan concluirá su construcción en breve, mientras se buscan "alternativas" para avanzar con el de Celada y el de Cistinerna.

En estos dos últimos puntos, tal y como ha recordado Morán, "con la obra a punto de finalizar", las empresas adjudicatarias "abandonaron esos parques", por lo que fue necesario "rescindir el contrato con un proceso jurídico muy complejo". Por ello, se adjudicarán de nuevo las obras "para ponerlos en marcha", en lo que supone uno de los principales proyectos en la provincia durante el actual mandato, ya que hasta ahora son los Bomberos de León y de Ponferrada los que, en virtud de un convenio, prestan el servicio en toda la provincia.

Además, Eduardo Morán ha anunciado que ya se ha seleccionado al personal para poner en marcha la red de parques "de la manera más inmediata posible". Ya han pasado el reconocimiento médico y, a lo largo del mes de enero, comenzarán con la formación específica, incluso ya en los propios parques de Villablino y Valencia de Don Juan, para que puedan "comenzar a dar servicio de manera provisional". Los bomberos, 40 en total, han sido elegidos en un concurso público, aunque se ha seleccionado otra veintena "con experiencia" que serán quienes van a "dirigir a los noveles".

FINANCIACIÓN

El presidente de la Diputación de León ha aclarado, no obstante, que "esto no quiere decir" que la institución no vaya a seguir reclamando a la Junta de Castilla y León que aporte al menos el 50 por ciento del coste del servicio "como hacen otras comunidades autónomas". "La Junta tiene que hacer ese esfuerzo para apoyarnos a las diputaciones a prestar el servicio en el mundo rural, que el coste es mucho más elevado que prestarlo en el ámbito urbano", ha afirmado Morán.

En este sentido, el máximo responsable de la institución ha asegurado que "hay una cosa clara en este país", que no es otra que las entidades locales menores, los municipios y las diputaciones provinciales están "asumiendo competencias que no son propias" y que "no vienen acompañadas de la financiación adecuada". "Es una deuda del país con la administración local".

En el caso de la Diputación de León, según Morán, son 44 millones de euros de los 174 del presupuesto recientemente aprobado los que "en teoría, no son competencia de la Diputación provincial". "Va en detrimento de la inversión en otros servicios propios de la institución o de poder dar más apoyo a los municipios", ha afirmado el presidente que, sin embargo, ha asegurado que no va a dejar "a la gente desatendida en el mundo rural".

GASTOS ENERGÉTICOS

Otra "partida importante" contemplada en el presupuesto de la institución es la relacionada con el incremento de los gastos energéticos. Un 60 por ciento más, a pesar de que se han emprendido "reformas importantes" en materia de eficiencia. "Vamos a seguir trabajando. Eso es obligado. Primero para cumplir con la eficiencia energética en materia global,pero también por la necesidad que tenemos de rebajar el coste de la factura", ha indicado Morán.

Además, otra cuestión que ha elevado el gasto previsto en el presupuesto de la institución, además de la "partida importante" en personal, con 1.270 empleos dependientes de la Diputación, tiene que ver con las obras, por el incremento en los costes de material. Una cuestión que supone un "hándicap" a la hora de poner en marcha planes de obras en edificios o carreteras, "un apartado muy importante para la institución".