León exige a Transportes la "plena integración de FEVE" y rechaza la solución de autobuses eléctricos

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este lunes ha aprobado por unanimidad una moción presentada por la UPL en la que exige al Ministerio de Transportes la "plena integración de FEVE" en la ciudad y rechaza la solución propuesta por el Ejecutivo central de los autobuses eléctricos.

En concreto, con la aprobación de esta moción se insta al alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, a que exija "de modo inmediato" al Ministerio de Transportes y Movilidad que la integración de FEVE con vehículos ferroviarios se ejecute con la licitación y compra de los trenes destinados al efecto para conseguir la "plena" integración ferroviaria en la ciudad.

Igualmente, se acuerda trasladar al Gobierno central que la propuesta del autobús eléctrico "no es la solución", sino los vehículos ferroviarios y que los leoneses no admiten "en modo alguno" la alternativa planteada por el Ministerio.

Por último, se insta a la Junta de Castilla y León a que se pronuncie también en favor de la misma integración de FEVE con vehículos ferroviarios.

Según ha explicado el portavoz de UPL en el Consistorio, Eduardo López Sendino, la alternativa propuesta por el Ejecutivo central de autobuses eléctricos es "vergonzante"; supone un "agravio absoluto" para la población leonesa y una "falta de voluntad política" por parte del Ministerio.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, David Fernández, se ha referido a la situación de la integración de FEVE en la ciudad como una "aberración", mientras que la representante de Vox, Blanca Herreros, ha trasladado al plenario las cuestiones planteadas por su partido sobre este apartado en la Cámara Baja y en la Diputación Provincial.

UN ASUNTO "SUMAMENTE ENQUISTADO"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recordado que en los últimos años se han presentado decenas de mociones en el Ayuntamiento en este sentido y ha agregado que la integración de FEVE es una asunto "sumamente enquistado".

Además, ha señalado que si alguien eliminó la integración del tren de Vía Estrecha en modo tranviario hasta la estación de Matallana de la capital leonesa fue el PP. "Eso no me lo invento yo, eso fue así", ha declarado.

"EL PEOR DE LOS FINALES"

Según el texto de la moción, el regreso del ferrocarril de vía estrecha a la estación de Matallana, en el centro de la ciudad de León, ha sido una "concatenación de despropósitos" que parece que van a tener "el peor de los finales".

Igualmente, el documento incide en la importancia de este servicio de transporte, "clave" para el desarrollo de la provincia leonesa al tratarse de un trayecto que comunica todos los núcleos rurales de la Montaña Oriental Leonesa, una de las zonas más dañadas por la despoblación y que requiere de servicios de comunicación como el del ferrocarril de vía estrecha.

"IRRENUNCIABLE"

"La llegada al centro de la ciudad es irrenunciable para ofrecer un buen servicio a los usuarios", se manifiesta en el texto, que agrega que de lo contrario el número de viajeros se reducirá paulatinamente ante las molestias que suponen no llegar al centro de León o tener que hacer un "innecesario trasbordo", situación que por otra parte afectaría también a los usuarios del área metropolitana.

"Al principio iba a ser tranvía, después tren-tranvía y ahora un autobús eléctrico, pero el transporte sigue sin llegar ni ser efectivo", se expresa, a la vez que se señala que esta situación es "una paradoja difícil de entender", ya que el Gobierno de España apuesta "firmemente" por el transporte público y el Ministro de Transportes anuncia "lluvias de millones" para nuevas infraestructuras en lugares como Valladolid o Cataluña y sin embargo "se olvidan de forma reiterada" de FEVE y su llegada al centro de la capital leonesa.

Finalmente, el texto de la moción alude a la propuesta realizada por Adif para la ciudad de Valladolid en la que se plantea una nueva estación de ferrocarril con un presupuesto de más de 200 millones de euros, inversiones como el soterramiento o los tren-tram "que ahora se niegan a los leoneses".