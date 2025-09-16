'León Jam' llenará la antigua estación de Renfe de arte urbano los días 19 y 20 de septiembre

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inmediaciones de la antigua estación de Renfe serán el escenario los próximos días 19 y 20 de septiembre del ciclo de arte urbano 'León Jam', una propuesta que se enmarca en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

'León Jam' es el primer festival de esta tipología que se celebra en la ciudad de León y se presenta como un evento que reúne durante un fin de semana varias disciplinas artísticas, entre ellas alguna de las cuatro modalidades de la cultura del Hip Hop: rap, DJ, graffiti y breakdance.

Se trata de una "puesta en valor" de la calidad artística existente entre los habitantes de la ciudad, así como un lugar de encuentro de diferentes disciplinas artísticas y nace con el objetivo de crear un lugar de encuentro de artistas y fomentar la cohesión artística entre los leoneses.

El acceso a este festival es gratuito y contará con actividades entre las 12.00 y las 00.00 horas. Durante dos jornadas se mostrarán diferentes formas de arte y se fomentará la economía social a través del muralismo, el baile, la música o los puestos de exposición artística.

Asimismo, la iniciativa servirá para embellecer, enriquecer, revitalizar y transformar algunos espacios urbanos a través de la creación de murales y graffitis, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

PROGRAMACIÓN.

El festival comenzará este viernes a las 12.00 horas con una pintura mural en directo entre las calles Paseo de Salamanca y Ana Mogas. Además, darán comienzo los talleres creativos y de pintacaras y, paralelamente, abrirán los puestos de exposición artística.

Por su parte, las sesiones de DJs comenzarán a las 12.00 horas con TheDigginDummy, al que seguirá, a las 14.00 horas, Eve AndTheApple y a continuación, a las 16.00 horas, Disfuzed. A esta misma hora los interesados podrán participar en un taller de grabado y estampación cuyo coste es de 10 euros.

A partir de las 17.00 horas comenzará un taller de antotipia, basado en el arte ecológico con luz. La participación en el mismo tiene un coste de 15 euros por participante y las reservas pueden realizarse en el teléfono 618 496 684. A la misma hora dará comienzo una exhibición de BMX que dará paso, las 18.00 horas, a una sesión de micro abierto.

CONCIERTOS.

A partir de las 19.00 horas habrá cuatro conciertos de 30 minutos de duración cada uno a cargo de los grupos Flu 0903, LMigas & El Hijo de la Soprano, Ache33 y N.S.B. Por último, a partir de las 21.30 horas, los DJs HÜG y Danielle Pazzo pondrán el broche final a la jornada.

El sábado día 20 a las 12.00 horas reabrirá el recinto con una nueva pintura mural en el jardín Ana Mogas, talleres creativos y de pintacaras, el mercadillo y un taller en colaboración con Aspace León, así como con una exhibición de skate que se extenderá hasta las 19.00 horas.

A las 12.30 horas Krista Diró protagonizará una actuación de arte y conexión. Asprona León también participa en el evento con un taller colaborativo a las 13.00 horas.

DJS Y TALLERES.

Desde las 13.00 hasta las 19.00 horas volverán las sesiones de DJs, a cargo de Hardcobo, Erlantz, Navan y DJ Laze y a las 16.00 horas habrá un nuevo taller de grabado y estampación (con un coste de 10 euros y reservas a través del teléfono 616 861 688).

A las 17.00 horas los interesados podrán participar en el taller de cianotipia 'revela con el sol', que tendrá un coste de 20 euros por participante y las reservas pueden realizarse a través del teléfono 618496684. La tarde continuará con el grupo de baile Lion Kings Crew, que realizará una exhibición de baile a las 18.00 horas.

Las sesiones de música en directo comenzarán a las 19.00 horas con la actuación de los grupos Ados & Sergio Porto, Va Dójó (Ceseerre, Saavedrawing, Diamantes Negros, 777Rayquaza & Flame) y Dago Rodríguez, Arn Psyko & Dj Laze. Los Djs que cerrarán el festival desde las 21.30 serán JX2 y NeoNoe y, por último, a las 22.30 horas, los aficionados al graffiti podrán disfrutar de una batalla de tags.