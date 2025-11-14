León se muestra en Intur "más vivo que nunca" pese a los incendios sufridos

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

'León más vivo que nunca' es el lema que el Consorcio Provincial de Turismo ha elegido para promocionar la provincia en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), una cita anual donde se muestran la riqueza y diversidad del territorio leonés, cuyos atractivos permanecen "casi intactos" pese a los incendios sufridos en verano.

El objetivo de esta iniciativa del Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), que integra a la Diputación de León y el Ayuntamiento de la capital, es poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, artísticos y gastronómicos de una forma "diferente", puesto que continúan "intactos" tras los incendios que asolaron la provincia, tal y como ha explicado el vicepresidente de este organismo, Octavio González.

"Con las enormes pérdidas humanas, materiales y medioambientales siempre presentes, queremos poner de manifiesto que buena parte de la provincia de León mantiene todo su atractivo, y por eso este año creemos que es el momento de apostar por nuestros pueblos y ciudades, por nuestras gentes y nuestras costumbres, por nuestros espacios naturales, por nuestra gastronomía", ha detallado González.

El responsable de Turisleón ha presentado el vídeo con el que se ilustra esta nueva campaña y ha detallado que esta acción promocional incluye una sucesión de imágenes que permite conocer la esencia de León, donde la naturaleza "vibra con la misma fuerza de quienes la habitan"; donde "late" con orgullo de sus raíces, pero también de su presente y de su futuro, según ha informado a Europa Press en un comunicado Turisleón.

Por este motivo, ha resaltado durante su intervención que cada viaje a León "promete sembrar las semillas del futuro". "Nuestra cultura es ancestral, nuestro conocimiento se transmite de generación en generación. Y cada paso que damos cuenta, tanto los de quienes vivimos aquí como los de quienes quieren acercarse a conocer nuestra riqueza", ha agregado.

ZONAS "EMBLEMÁTICAS"

Las siete reservas de la biosfera (Picos de Europa, Valles de Omaña y Luna, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Babia y los Ancares Leoneses), Las Médulas, la Cueva de Valporquero, las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, el Museo de los Pueblos Leoneses, la Catedral de León, San Isidoro, Botines, el Palacio Episcopal de Astorga y su Catedral son algunos de los puntos "emblemáticos" de la provincia a los que se ha referido Octavio González.

También ha hecho alusión al SIPAM Montañas de León (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial), una figura reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que abarca a 97 municipios y 171.000 habitantes.

Del mismo modo, ha recordado que el 12 de agosto de 2026 es ya una fecha "marcada en el calendario" de Turisleón, puesto que la provincia es "el mejor espacio" para poder ver el eclipse de sol que tendrá lugar el próximo verano.

DATOS DE TURISMO

Por su parte, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, ha destacado en su intervención las "excepcionales" cifras de visitantes que registra la capital leonesa, que ha recibido entre enero y agosto de 2025 un total de 442.000 turistas, así como el posicionamiento de la ciudad en el ámbito internacional con el incremento de turistas extranjeros de un 35,5 por ciento el pasado año.

Además, ha hecho un repaso por los principales atractivos de la capital leonesa, tanto desde el punto de vista histórico como patrimonial; la gastronomía y los planes de ocio que la ciudad ofrece a los turistas, que son los "verdaderos embajadores" de la capital leonesa.

"LUGAR JOVEN DE ALMA MILENARIA"

"Nuestra ciudad se caracteriza por un carácter acogedor que recibe al visitante en un lugar joven de alma milenaria. Así es León. Una ciudad que ofrece instantes de placer, que invita a perderse por su casco histórico, que ofrece patrimonio histórico y a la vez vanguardia. Un lugar auténtico y único que hay que descubrir", ha precisado Mercedes Escudero.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de León Valentín Martínez ha expresado que visitar León no es solo descubrir un lugar "ejemplar y maravilloso", sino también colaborar con un pueblo que lucha por consolidar un tejido económico estable y ha concluido las intervenciones oficiales resaltando "la suerte de vivir en una tierra mágica".

PRODUCTOS DE LEÓN

Los actos de Turisleón han finalizado con un cóctel de Productos de León en el que se han podido degustar diferentes platos como embutidos, queso, una tosta templada de morcilla reineta asada, un pastel templado de puerros de Sahagún con salsa de pimientos de Fresno, un guiso de garbanzos Pico Pardal con chorizo, ajo negro, cecina de chivo entrecallada con longaniza, una tapa de botillo con verduras al estilo tradicional, pera conferencia al tinto Mencía, vino blanco Albarín DO León y vino tinto Mencía DO Bierzo.

Además, durante el fin de semana habrá degustaciones cada dos horas en las que se podrán probar pinchos elaborados con productos de la tierra.

En esta primera jornada de Intur, la representación de Turisleón, así como de la Diputación de León, ha podido conocer otros espacios de la provincia en la Feria como el expositor del Consejo Comarcal del Bierzo, donde se ha presentado la campaña 'Ancares Leoneses, donde la tierra tiene voz' en colaboración con la reserva de la biosfera, con sus cuatro ayuntamientos presentes. El presidente del Consejo, Olegario Ramón y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, han sido los encargados de presentar la propuesta.

La vicepresidenta de la Diputación de León, Ana Arias y los diputados Patricia Martínez, Emilio Martínez, David González, Emilio Orejas y Sara Fernández, también han participado en los actos organizados este viernes.