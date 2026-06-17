León, Palencia y Zamora estarán este jueves en aviso amarillo por tormentas y Treviño (Burgos) por altas temperaturas

Avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vigentes para el 18 de junio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de León, Palencia y Zamora estarán este jueves, 18 de junio, en aviso amarillo por tormentas y Condado de Treviño (Burgos) por altas temperaturas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Los avisos amarillos (peligro bajo) por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento sin descartar granizo, estarán vigentes entre las 13.00 y las 22.00 horas en Cordillera Cantábrica de León y Palencia, la Meseta leonesa y de Zamora.

Por otro lado, entre las 13 y las 21.00 horas estará en aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados el Condado de Treviño (Burgos).