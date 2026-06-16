León, Palencia y Zamora estarán este miércoles en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos meteorológicos previstos para el 17 de junio de 2026.
Avisos meteorológicos previstos para el 17 de junio de 2026. - AEMET
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 16 junio 2026 19:01
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VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de León, Palencia y Zamora estarán este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Los avisos, que estarán vigentes desde las 13.00 horas y se extenderán hasta la medianoche, contemplan la posibilidad de lluvias de hasta 15 milímetros de precipitación acumulada en una hora en la Cordillera Cantábrica y El Bierzo en León y en la zona de Sanabria (Zamora).

En estas zonas, en la Meseta de León y la Cantábrica de Palencia también hay aviso amarillo por tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes sin que se descarte granizo, en el mismo tramo horario.

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