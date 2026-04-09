León y Ponferrada acogerán en septiembre el Congreso 'Teatros y Cines', una cita académica y cultural "de primer nivel"

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro derecha), y el diputado de Cultura, Emilio Martínez (a su izquierda), con los organizadores del Congreso 'Teatros y Cines en León y Provincia'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de León y Ponferrada acogerán los próximos días 22, 23 y 24 de septiembre el Congreso 'Teatros y Cines en León y Provincia', una cita académica y cultural "de primer nivel" que reunirá a expertos, investigadores y profesionales para analizar la evolución, el valor patrimonial y el futuro de los espacios teatrales y cinematográficos en el territorio leonés.

Este congreso se organiza en el marco de dos destacadas conmemoraciones: el septuagésimo quinto aniversario del Teatro Emperador de la capital leonesa, uno de los edificios culturales más representativos de la ciudad, y el trigésimo aniversario de la reapertura del Teatro Bergidum de Ponferrada, referente cultural de El Bierzo.

Ambas efemérides sirven como punto de partida para reflexionar sobre el papel histórico y cultural que ambos espacios han tenido en la vida y la sociedad leonesas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Dirigido por Francisco M. Balado Insunza, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Jorge Martínez Montero, director de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, el Congreso está organizado por la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la UNED de Ponferrada y el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado.

El evento cuenta con la colaboración de diversas instituciones académicas y culturales, entre ellas el Ayuntamiento de León y el Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, y el diputado de Cultura, Emilio Martínez, se han reunido este jueves con los organizadores para ultimar los detalles de su participación en el encuentro.

PROGRAMACIÓN

El Congreso dará comienzo el 21 de septiembre con la presentación del libro 'Teatros y cines leoneses', coordinado por el profesor Jorge Martínez Montero, en el Palacio del Conde Luna de León, sede principal del evento. A partir del día 22 se desarrollará un completo programa de actividades que combinará ponencias, mesas redondas, proyecciones audiovisuales y diálogos entre destacados especialistas.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Jorge Martínez Montero, quien abordará la evolución de los teatros en la ciudad de León, desde los antiguos patios de comedias hasta el emblemático Teatro Emperador. A continuación, Lourdes Getino Benavides profundizará en los orígenes y la trayectoria de este histórico edificio, mientras que José Manuel Mures Fernández presentará el audiovisual 'Cámara... acción. Teatro Emperador', que ofrece una mirada visual y personal a su relevancia cultural.

Uno de los momentos destacados de la primera jornada será la mesa redonda dedicada al septuagésimo quinto aniversario del Teatro Emperador, en la que participarán especialistas como Alejandro Conte Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE) y Emilio Morais Vallejo, profesor de Historia del Arte, quienes analizarán el pasado, presente y perspectivas de futuro de este espacio.

RECORRIDO POR MÁS DE 130 CINES

La segunda jornada, el 23 de septiembre, estará centrada en el ámbito cinematográfico. Javier Revilla Casado ofrecerá un recorrido gráfico por los más de 130 cines que han existido en la provincia de León. Por su parte, Joaquín Revuelta y Esther Bajo abordarán el fenómeno de los cineclubs en León como espacios de difusión cultural alternativa. Asimismo, Francisco M. Balado Insunza analizará el papel de los cines en las cuencas mineras como lugares de evasión, ocio y construcción de identidad colectiva.

La jornada continuará con un diálogo entre el escritor Luis Mateo Díez y la profesora Ángeles Encinar, titulado 'El limbo de los cines', que servirá como homenaje a estos espacios desaparecidos o transformados, para finalizar con una salida práctica en la que se visitarán los teatros de Astorga y La Bañeza.

El Congreso se trasladará el día 24 de septiembre a la sede de la UNED en Ponferrada, donde José Cruz Vega Alonso ahondará en los espacios escénicos en Ponferrada, seguido de la intervención de Miguel Ángel Varela Gorgojo, quien analizará el Teatro Bergidum como motor de dinamización cultural y económica. También se abordarán ejemplos singulares como el teatro romántico de Villafranca del Bierzo, el más antiguo de la provincia, en una ponencia a cargo de Héctor M. Silveiro Fernández y la jornada concluirá con una mesa redonda.

ACTIVIDADES CULTURALES PARALELAS

El Congreso incluirá, como complemento a las sesiones académicas, actividades culturales como una visita teatralizada al Teatro Bergidum, que permitirá a los asistentes conocer de primera mano este espacio desde una perspectiva experiencial.

Otras instituciones colaboradoras con la cita son el Ayuntamiento de Ponferrada, el Ayuntamiento de Astorga, el Ayuntamiento de La Bañeza, el proyecto Imana de la Universidad de Valladolid (UVA), la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España y la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León.

Además, el Congreso ofrece la posibilidad de reconocimiento académico mediante créditos ECTS y abre la participación a investigadores que deseen presentar comunicaciones relacionadas con la historia, conservación y gestión del patrimonio teatral y cinematográfico leonés.

Con esta iniciativa se pretende reforzar el compromiso de León y su provincia con la conservación y difusión de su patrimonio cultural, para asentarse como "referente" en el estudio de los espacios escénicos y cinematográficos y su impacto en la memoria colectiva y en el desarrollo territorial.