León recuerda a Umbral bajo la mirada de 19 ilustradores y recupera su legado en la ciudad con 'Días sin escuela'

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro izquierda), con representantes de la Institución provincial y de la Fundación Francisco Umbral en el ILC, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Fierro del Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha inaugurado este miércoles la exposición 'Umbral, trazo a trazo', un recorrido por la icónica figura del escritor a través de la mirada de 19 ilustradores y caricaturistas españoles e hispanoamericanos y recupera el legado del autor en León, donde dio sus primeros pasos en el mundo radiofónico y en prensa escrita, con la reimpresión de la obra 'Días sin escuela'.

Antonio Mingote, Máximo, Ricardo y Nacho, Fernando Vicente y el leonés Toño Benavides son algunos de los artistas que homenajean, cada uno con su estilo, a uno de los narradores, columnistas y ensayistas más relevantes de las últimas décadas en el ámbito de la lengua española.

La inauguración de la exposición ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha destacado que la iniciativa es "un homenaje merecido" a una de las voces "más singulares, brillantes e influyentes". "Hablar de Umbral es hablar de un escritor irrepetible, de un autor capaz de convertir el periodismo en literatura y la literatura en una forma de mirar al mundo", ha recalcado.

Al mismo tiempo, se ha referido a su prosa "única, elegante, afilada, personal y mordaz", con la que supo retratar "como pocos" la España de varias generaciones. Para Courel el autor fue un "extraordinario" creador de lenguaje y León, además de recordarlo como un gran escritor, también lo hace desde la perspectiva de la relación "estrecha y decisiva" que mantuvo con esta tierra.

Así, se ha referido al momento en que León ocupó "un lugar muy importante" en sus primeros pasos literarios y periodísticos. En este sentido, la exposición incluye, además de las viñetas y textos, documentos aportados por el Departamento de Arte y Exposiciones del ILC que ilustran la iniciática relación del escritor con León.

'Umbral, trazo a trazo' podrá verse en la Sala Polivalente del Instituto Leonés de Cultura hasta mediados de junio, con entrada gratuita y en horario de 17.00 a 20.00 horas de martes a viernes; sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Además, este miércoles, en el marco de la Feria del Libro de León 2026, se presenta el libro 'Días sin escuela', que el ILC acaba de reimprimir y de integrar en su catálogo de publicaciones. Con este texto Umbral ganó en 1965 el primer certamen literario de la Diputación de León.

LA POSGUERRA A TRAVÉS DE JUEGOS Y AVENTURAS

La obra, cuya edición moderna fue dada a conocer en el Ateneo de Madrid el 18 de mayo de 2023, narra cómo una pandilla de niños explora el León de posguerra a través de juegos y aventuras donde los adultos no ven más que carencias y desolación. Se trata de un texto que había permanecido seis décadas oculto y algunos expertos la han calificado como la primera novela de Umbral.

Por su parte, Manuel Llorente, el presidente de la Fundación Francisco Umbral (entidad con la que el ILC ha organizado la muestra), ha señalado que Umbral "no sería el mismo si no hubiera pasado tanto por Valladolid como por León" y supo que desde la provincia se adquiere un carácter, un empuje y ciertas señas de identidad que posteriormente te acompañan en tu trayectoria.

SU OBRA MÁS ONÍRICA

Por otra parte, la Sala Región Leonesa del ILC acogerá, también este miércoles, la proyección del documental 'Mortal y rosa', de la cineasta Sonia Tercero. Se trata de una producción de 27 minutos de duración que aborda cómo durante la escritura del libro del mismo título, Francisco Umbral recibe la trágica noticia de que su hijo de cinco años ha sido diagnosticado de leucemia. A partir de ese momento la narración de la que es su obra más onírica transita entre la ficción y la realidad en un vano intento de devolver la vida a ese niño.

Tras la proyección, de acceso libre hasta completar el aforo, tendrá lugar una mesa redonda sobre Umbral y su obra con presencia y participación de Fanny Rubio Gámez, catedrática de Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, poeta y miembro del jurado del Premio al Mejor Libro del Año; Manuel Llorente Manchado, periodista, patrono de la Fundación Francisco Umbral y presidente del jurado del premio mencionado y Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC.