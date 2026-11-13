León reivindica un Camino de Santiago para vivir, descubrir y saborear

Delegación leonesa en Intur junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. - TURISLEON

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Turismo de León (Turisleón), integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, ha presentado este viernes en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) la propuesta 'León, 12 formas de vivir el Camino', con la que busca mostrar que la Ruta Jacobea ofrece mucho más que kilómetros, etapas y paisajes, y que constituye una oportunidad para descubrir la historia, el patrimonio, la cultura, la gastronomía, los vinos y las tradiciones de los territorios por los que transcurre.

La propuesta reúne doce experiencias entre Sahagún y Villafranca del Bierzo, con paradas que combinan patrimonio, historia, arte, gastronomía y enoturismo, y que tienen como objetivo animar a quienes recorren el Camino a detenerse, ampliar su estancia y conocer los municipios que atraviesa.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado el valor del Camino de Santiago como elemento vertebrador de la promoción turística provincial y la capacidad de esta nueva propuesta para mostrar la diversidad de los territorios leoneses.

"Queremos que el peregrino deje de ser únicamente alguien que atraviesa León para convertirse también en alguien que disfruta de León", ha subrayado y ha puesto en valor el potencial del Camino para dinamizar los municipios, apoyar la actividad económica y dar a conocer los productos y vinos de la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado Turisleón.

Por su parte, el diputado de Turismo, Octavio González, ha hecho hincapié en que León es "mucho más que un lugar de paso" y la provincia constituye un destino para "detenerse, descubrir, disfrutar y, sobre todo, para quedarse".

TURISMO RURAL

El diputado ha puesto el acento en los buenos datos registrados en turismo rural, con un incremento de un 24 por ciento del número de viajeros entre los meses de enero y agosto frente a los del año pasado y se ha referido al repunte del 36 por ciento en las pernoctaciones. "Uno de nuestros grandes retos turísticos es conseguir que quienes llegan a León no se limiten a visitarnos, sino que prolonguen su estancia, recorran nuestros pueblos, conozcan nuestros recursos y generen actividad económica en el territorio", ha sostenido.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, ha sido la encargada de presentar la oferta turística de la capital leonesa, que está avalada por cifras récord de visitantes. Según ha explicado en su intervención, en los primeros nueve meses del año León ha superado los 318.000 visitantes con un récord de turistas extranjeros en agosto, más de 16.000, y también ha incrementado las pernoctaciones, que superan las 526.000.

"Ofrecemos un turismo sostenible basado en la autenticidad y que ofrece experiencias completas. León se aleja de los escenarios artificiales creados para las masas, conserva su identidad local y el visitante da fe de ello cuando llega a la ciudad", ha asegurado.

ENTRE LOS 50 DESTINOS RECOMENDADOS PARA VIAJAR

Del mismo modo, Escudero ha recordado que la prestigiosa Lonely Planet eligió hace apenas dos meses a la ciudad de León como uno de los 50 destinos recomendados para viajar por todo el mundo en 2027, algo que, ha destacado, "no es una casualidad", sino fruto del trabajo constante en ponencias, encuentros turísticos, una destacada presencia y ferias y un trabajo constante con los activos del sector.

Al acto también han asistido los vicepresidentes de la Diputación de León Roberto Aller y Luis Alberto Arias; los diputados Francisco Javier Álvarez, Patricia Martínez, José Pellitero, Esteban González, David González, Emilio Orejas y Fernando Prieto Olite; representantes del Consorcio Provincial de Turismo, así como otras autoridades y profesionales del sector turístico.

La presentación ha concluido con una invitación a los profesionales del sector y visitantes de Intur a descubrir las doce experiencias y acercarse a una provincia que, en palabras de Álvarez Courel, tiene "mucho más que ofrecer de lo que cabe en cualquier folleto" y que merece ser recorrida "sin prisas". "El Camino de Santiago no solo se recorre en León. También se vive, se descubre y se saborea", ha concluido.