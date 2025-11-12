León y San Feliz acogen desde mañana 'Las puertas de lo posible', con Luis Mateo Díez y José María Merino

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

León capital y San Feliz de Torío se convertirán desde mañana y hasta el domingo día 16 en punto de encuentro para creadores, investigadores y amantes de la literatura con la celebración de la primera edición del evento cultural 'Las puertas de lo posible', que contará con los autores leoneses Luis Mateo Díez y José María Merino.

El eje temático de este evento que nace con vocación de continuidad es 'Fulgores de la ficción y monstruosidades' y está dirigido por la profesora de la Universidad de León (ULE) Natalia Álvarez Méndez.

La programación comenzará mañana en la Fundación Sierra Pambley con dos actividades que ponen de relieve "la vitalidad de la literatura de lo insólito". A las 19.00 horas la profesora Natalia Álvarez Méndez presentará el proyecto de investigación 'Monstruos políticos y monstruosidades contemporáneas en las narradoras hispánicas de lo insólito', recientemente concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea.

Esta iniciativa sitúa de nuevo a León como un espacio "de referencia" en la creación de conocimiento literario, explorando cómo las representaciones de la monstruosidad reflejan y cuestionan las violencias y desigualdades del mundo contemporáneo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A continuación, a las 19.30 horas, tendrá lugar un coloquio con la escritora argentina Fernanda García Lao, que abrirá oficialmente el encuentro con una reflexión sobre la potencia crítica y estética de la ficción de lo insólito.

GRANDES FIGURAS LITERARIAS

El fin de semana las actividades se trasladarán a La Casona de Factor Feliz (San Feliz de Torío), donde se celebrarán coloquios y presentaciones con grandes figuras de la literatura contemporánea. Participarán el Premio Cervantes Luis Mateo Díez, que presentará su última novela; el Premio Nacional de las Letras José María Merino y el escritor sueco de origen griego Theodor Kallifatides, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.

También estarán presentes las jóvenes voces de José Antonio García Priego y Layla Martínez, que aportarán nuevas perspectivas y sensibilidad al universo literario de lo insólito.

'LAS PUERTAS DE LO POSIBLE'

Este evento nace como una extensión natural de la colección 'Las puertas de lo posible', impulsada por el Grupo de Estudios Literarios y Comparados. Insólito Género y Humanidades Digitales (GEIGhd), el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León y la Librería Universitaria, en colaboración con Eolas Ediciones.

La colección, dirigida por las profesoras Natalia Álvarez Méndez y Ana Abello Verano, se inauguró en la primavera de 2018 con dos líneas editoriales (Narrativas de lo insólito y Estudios de lo insólito) y ha publicado ya medio centenar de títulos.

"REFERENTE" ALEJADO DEL REALISMO

Reconocida internacionalmente, ha sido presentada en congresos académicos, festivales y ferias del libro en Europa y América Latina y se ha consolidado como un "referente" para lectores, creadores e investigadores interesados en las formas narrativas que se alejan del realismo para adentrarse en lo fantástico, lo mítico, lo maravilloso, el terror, el gótico o la ciencia ficción.

Siete años después, con el apoyo de Héctor Escobar y su proyecto Factor Feliz y bajo la coordinación de Natalia Álvarez Méndez, el proyecto amplía su horizonte con este nuevo formato de encuentro literario que mantendrá ediciones periódicas a lo largo del año, reafirmando la vocación cultural y creativa de León como espacio de diálogo entre universidad, literatura y sociedad.