León será la sede del próximo Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias

LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado y trasladado su apoyo a la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad por haber logrado que León sea la sede de este próximo Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado a través de la red social 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, en el que también ha asegurado que ha sido un "honor", como líder del Ejecutivo autonómico, respaldar su candidatura.