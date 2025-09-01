León Street Music baja el telón este miércoles con las actuaciones de Deshonra y Quercus

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa León Street Music bajará el telón este miércoles con las actuaciones de los grupos Deshonra y Quercus, que acercarán al público una mezcla de rock, punk y metal a las 21.00 horas en la plaza de Santo Martino.

Este ciclo, enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', está impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural El Gallo de León, ha llenado de música local las calles de la capital leonesa durante el periodo estival.

Deshonra despliega una mezcla de estilos de rock, punk, rock y metal con temas como 'Tu interior', 'Sólo queda el sitio', 'Oscura libertad' o 'Pero a tu lado'. El grupo está compuesto por Peel (voz), Javi y Vity (guitarras), Juankar (bajo) y Toro (batería), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, Quercus es una banda local que apuesta por el post metal fundada en el año 2011 por Ivo, actual vocalista. Después de varios conciertos, el proyecto quedó en letargo hasta el verano de 2023, cuando se decidió resucitarlo con una nueva formación formada por Ivo, Jonás, Iván, Pérez y Álex, provenientes de bandas como Dapper Dan, Katarsis y Montañeros de Kentucky.

Este doble concierto, programado inicialmente para el pasado 13 de agosto, tuvo que suspenderse debido a las adversidades climatológicas de ese momento, por lo que se ha optado por recuperar la actuación para este miércoles día 3 para poner el broche final a León Street Music.