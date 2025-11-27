León se viste de Navidad con más de dos millones de leds y el deseo de "felicidad y paz"

El encendido navideño de León capital se ha producido en la Plaza de Santo Domingo, donde hay instalado un gran árbol de Navidad de 18 metros de altura coronado por un gran paraguas de luz. - EUROPA PRESS

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa ha encendido este jueves su alumbrado navideño, que cuenta con más de dos millones de luces led repartidas entre casi un centenar de emplazamientos del municipio, en un acto al que han acudido multitud de leoneses y que ha estado presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez, en el que ha deseado a la ciudadanía que esta Navidad sea un momento de "encuentro, felicidad y paz".

"Que nos olvidemos un poco de algunos problemas y nos dediquemos a lo que significa la Navidad: al amor, a la paz, a la fraternidad y a encontrarnos con aquellos que en muchas ocasiones no están con nosotros y, sobre todo, a ser felices. La Navidad es felicidad", ha agregado.

El acto ha comenzado a las 18.30 horas en la plaza de Santo Domingo, donde hay instalado un gran árbol de Navidad de 18 metros de altura coronado por un gran paraguas de luz, que se han convertido en "símbolo" de la celebración navideña en la ciudad.

Un total de 300 niños y niñas de las aulas corales de la Escuela de Música Municipal han protagonizado una actuación que ha sido el preludio del acto de encendido. Posteriormente, el cantante leonés Polo Nández ha subido al escenario para cantar un villancico y, tras la intervención del alcalde, toda la plaza, llena de leoneses, ha realizado una cuenta atrás para el encendido de la iluminación, que ha tenido lugar a las 19.00 horas.

A la decoración de Santo Domingo, que repite tras el "éxito" del pasado año, se le suman una gran variedad de motivos navideños luminosos que decoran toda la ciudad de León. Árboles iluminados, letreros, dos soldados, paraguas de luz, guirnaldas y arcos lucirán durante la Navidad en el centro de la ciudad, pero también en los barrios y pedanías.

GUIÑO A LA TRADICIÓN LEONESA

Como guiño a la tradición leonesa se han instalado una docena de ramos leoneses y el portal de Belén frente a Casa Botines. Algunos de los puntos que cuentan con una decoración especial son la plaza de las Cortes Leonesas, la plaza Mayor, la del Grano y San Isidoro.

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el próximo día 6 de enero, será de 18.00 a 24.00 horas de lunes a jueves; de 17.30 a 2.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos, mientras que los domingos y festivo se extenderá de 17.30 a 24.00 horas. Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero, jornadas en que la iluminación se prolongará hasta las 4.00 horas.

Por otra parte, se instalará el mercado navideño en la plaza de Regla a partir de mañana. A los pies de la Catedral, contará con 40 casetas de venta de artículos de regalo, navideños y de artesanía.