Leonardo Padura y Carlos Zanón inauguran Blacklladolid, un festival donde "la gastronomía enriquece la mirada cultural"

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El castillo de Fuensaldaña se ha vuelto a convertir en el escenario para la quinta edición de Blacklladolid, un festival donde "la gastronomía enriquece la mirada cultural" al maridarlo con la literatura y que ha inciado con las charlas de los escritores Leonardo Padura y Carlos Zanón.

En este marco, bajo un cielo soleado, decenas de asistentes han aguardado la llegada de los autores a las puertas del castillo, donde han sido recibidos por los creadores del festival, Dolores Redondo y César Pérez Gellida. Una alfombra negra los ha conducido hasta el hemiciclo de la fortaleza, convertido en espacio literario, en un ambiente que ha mezclado expectación, complicidad y celebración por el quinto aniversario del encuentro.

"Cinco años ya y esperamos que sean muchos más", ha recordado Redondo durante la inauguración, en la que ha agradecido el apoyo de la Diputación de Valladolid y de todo el equipo que hace posible el festival.

Asimismo, la autora ha repasado la trayectoria de Blacklladolid, que en ediciones anteriores ha vinculado la literatura con el sexo, la música o el vino, hasta llegar este año a la gastronomía.

Por otro lado, Padura ha destacado el carácter de encuentro de Blacklladolid y ha apuntado que, aunque en sus novelas el tema de la comida aparece de manera "dramática y trágica", es siempre "un elemento fundamental que enriquece la mirada cultural".

En este sentido, el escritor barcelonés Zanón he defendido el planteamiento del festival, que "apuesta por ir más allá de las modas" y centra su atención en los autores, sus novelas y la relación con los lectores.

"UNA FIESTA"

Una reflexión que ha enlazado con la de Pérez Gellida, para quien "lo complicado no es empezar, sino consolidarse", aunque ha recalcado que, pese a esa exigencia, Blacklladolid sigue siendo "una fiesta" en la que compartir la literatura con amigos y público.

Esa misma idea de consolidación ha sido subrayada por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha destacado el valor del certamen y su arraigo en el castillo del municipio vallisoletano de Fuensaldaña. "Es un auténtico lujo para Valladolid contar con este cartel y con este escenario", ha aseverado.

Con este arranque, Blacklladolid se adentra en seis jornadas de mesas redondas, encuentros y actividades que combinarán la literatura con la gastronomía, maridaje temático de esta edición.