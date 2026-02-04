Lerma (Burgos) recupera desde 7 de marzo la ruta para descubrir 'Bajo tus pies' las bodegas históricas y la Villa Ducal

Cartel de las Rutas 'Bajo tus pies' para descubrir la Villa Ducal de Lerma. - DIP BURGOS

BURGOS 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 7 de marzo la localidad burgalesa de Lerma recupera 'Descubre otro Lerma bajo tus pies', una iniciativa que celebra su edición número once y que permite conocer este municipio "de una forma diferente" con un recorrido por el pasadizo Ducal y el acceso a dos bodegas históricas del casco histórico.

La portavoz de la Diputación de Burgos, Inmaculada Sierra; el presidente de la Ruta Vino del Arlanza, Miguel Ángel Rojo, junto al guía turístico Roberto Rodríguez y el técnico del CIT Lerma Claudio García, han presentado este miércoles esta iniciativa "turística y cultural".

Organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Lerma, la propuesta se desarrollará todos los sábados hasta el último fin de semana de abril y parte del propio centro , ubicado en el Ayuntamiento, continúa por el pasadizo Ducal, para después acceder dos bodegas históricas del casco antiguo. La actividad concluye con una cata de vino comentada en el Parador Nacional de Turismo, con la participación cada sábado de una bodega distinta de la DO Arlanza.

A lo largo del recorrido, se pone en valor la tradición medieval de la elaboración del vino y su importancia histórica para la villa, como así se recoge en las Ordenanzas municipales de 1594. Además, el itinerario incluye también numerosas anécdotas y curiosidades, como el uso del subsuelo de Lerma por los hombres del Cura Merino para huir de las tropas francesas, o las normas que regulaban quién y cómo podía vender vino.

Asimismo, se diferencian los pasadizos aéreos del Duque de Lerma de las bodegas subterráneas que horadan el subsuelo de la villa.

Las visitas se celebrarán los días 7, 14, 21 y 28 de marzo, y 11, 18 y 25 de abril, a las 18:00 horas, con salida desde la Oficina de Turismo de Lerma.