Leticia García llama a "seguir trabajando" en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres

ZAMORA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia Sánchez, ha llamado hoy a "seguir trabajando" en la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la comunidad. Una igualdad, ha asegurado García, que aún se resiste en ciertos ámbitos, como en la matriculación en las enseñanzas universitarias más técnicas o en el emprendimiento.

"En Castilla y León", ha recordado la consejera, "solo el 34% de los emprendedores son mujeres", para después poner en valor las líneas de ayuda que ofrece la Junta, entre las que ha destacado los programas de relevo generacional o los programas del Servicio Público de Empleo. "Hay mucho ámbito de trabajo para seguir mejorando", ha apostillado Leticia García.

La representante de la Consejería ha hecho estas declaraciones en Zamora, en el marco de la entrega de los premios Ewoman que organiza el periódico La Opinión de Zamora. Unos galardones ya "consolidados, como demuestran las ocho ediciones celebradas", que suponen "un marco fantástico para hablar de los hitos conseguidos, aunque todavía queden techos de cristal por romper", ha concluido Leticia García.