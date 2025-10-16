La letrada mayor de las Cortes elaborará un informe para determinar si la Mesa admite a trámite las cuentas de 2026

Vox y PSOE solicitan un informe también al Consultivo por la presentación de un presupuesto sin techo de gasto aprobado antes VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La letrada mayor de las Cortes de Castilla y León, Laura Seseña, elaborará un informe para determinar si la Mesa de las Cortes debe admitir a trámite el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 registrado ayer por la Junta ya que, entre otras cosas, todavía no se ha aprobado el techo de gasto no financiero que se votará en el pleno de la próxima semana, en concreto, el miércoles día 22 de octubre.

A esto se suma que al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 carece de una partida, la de la Sección 20 de las Cortes de Castilla y León y de las instituciones propias, que, según han recordado todos los portavoces de los grupos en la oposición, debería haber sido elaborado antes por el Parlamento autonómico y no por la Junta, como ha ocurrido finalmente.

Hay que recordar que la Mesa de las Cortes no aprobó en la reunión de ayer el presupuesto de la Sección 20 tras el voto en contra de la representante del PSOE y la abstención, por diversos motivos, de PP y de Vox. "El Reglamento de estas Cortes dice que el presupuesto de las Cortes debe elaborarlo la Mesa", ha apostillado Ángel Ceña.

Tanto el Grupo Vox como el Grupo Socialista han pedido por su parte llevar este asunto al Consejo Consultivo para que emita un informe sobre la validez, la oportunidad, la adecuación y la legalidad del proyecto de presupuestos, toda vez que el artículo 27 del Reglamento de las Cortes establece que la sección 20 debe ser elaborada antes por el Parlamento, algo que no ha ocurrido.

David Hierro ha tachado las cuentas de 2026 como el "presupuesto del tocomocho" mientras que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se ha referido al proyecto de presupuestos como "el timo de la estampita" y como "un trampantojo".

"Se han pasado al Legislativo por la peineta", ha zanjado Gómez Urbán que ha invitado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Mañueco, a "marcharse a su casa" ante unos hechos que demuestran, a su juicio, que el Gobierno "está agotado".

"Le cuestionan hasta los suyos", ha ironizado la socialista en alusión a la abstención a la sección 20 por parte de los dos representantes del PP en la Mesa de las Cortes mientras que el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha cargado contra la "inaudita" abstención de los dos integrantes de Vox en el órgano de dirección del Parlamento a su propio presupuesto que, según ha afeado al presidente de las Cortes, tendría que haber presentado antes y no ayer.

Patricia Gómez Urbán ha asegurado por otro lado que el PSOE se mostrará "firme" y ha exigido "respeto" para Castilla y León tras la "gota que ha colmado el vaso" por parte de la Junt "en el suyo propio beneficio". "Eso sí que no se lo vamos a consentir", ha sentenciado.

Por su parte, David Hierro se ha preguntado en qué cabeza cabe que presente un presupuesto sin techo de gasto y, por lo tanto, sin saber cuánto puede gastar. Ha advertido también a la Junta de que si el miércoles no sale adelante el techo de gasto no financiero para 2026 y el Gobierno autonómico tiene que presentar otro para su posterior debate y votación el proyecto de presupuestos de la Comunidad registrado para ayer tampoco sirve.

"Expansiva es la leche que se han pegado", ha ironizado David Hierro que ha acusado a la Junta de haber hecho las cosas "deprisa y corriendo" sólo para seguir las órdenes del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que el Gobierno de Castilla y León tenga unas cuentas y no se repita la situación que hay en España, que también tiene las cuentas prorrogadas y que tampoco presentó presupuestos para 2025.

Igea, Ceña y Hierro han advertido además de que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 registrado por la Junta no se sustenta en la preceptiva ley de acompañamiento en la que se determinen las medidas fiscales, las deducciones o los incentivos anunciados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación de las cuentas el pasado martes.

Ángel Ceña ha tachado esta ausencia de "bastante irregular" y ha insistido en la necesidad de que se presente un proyecto de Ley de Acompañamiento "para articular determinadas cuestiones de ejecución de los presupuestos" y ha apuntado a la posibilidad de que el propio PP no quiera que salgan adelante las cuentas de 2026 como "argumento electoral".

"No sabemos qué pasará --con el proyecto de presupuestos--, no sabemos qué hará la Mesa, no sabemos si se remitirá al Consultivo, ni qué es lo que va a ocurrir", ha admitido por su parte Francisco Igea.