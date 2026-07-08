Se levanta el confinamiento de los 60 vecinos de Zacos (León) y se abre la LE-5404

Imagen de archivo de un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal en la provincia de León. - Xuan Cueto - Europa Press

LEÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 60 vecinos confinados en la escuela de Zacos por el incendio de Porqueros (León) pudieron a última hora de ayer regresar a sus casas y la carretera LE-5404 fue reabierta al tráfico.

No obstante, se ha mantenido cerrada la línea férrea que comunica León y Ponferrada, al servir de apoyo para realizar quemas de ensanche y pase de maquinaria pesada para abordar las labores de extinción, según ha informado la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) mantiene en estos momentos una reunión evaluar la evolución de los incendios declarados en la provincia leonesa.

Además del fuego de Porqueros, que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, permanecen en IGR I los de Ribota de Sajambre y Espina de Tremor, mientras que el de Villanueva de Valdueza permanece activo.

Las tormentas con descargas eléctricas que entraron en la tarde de ayer en la Comunidad por Ávila y Segovia se extendieron en dirección noroeste hacia León y entre las 11.00 y las 18.00 horas cayeron 979 rayos.

La "gran preocupación" se centra en los fuegos que podrían aflorar en las próximas horas, y su probable deriva en una situación de simultaneidad en la Comunidad. Así, el operativo permanecerá "muy atento" a los rayos latentes que pueden provocar incendios forestales en las próximas horas.

La estrategia en estos momentos centra su actuación en el uso de maquinaria pesada, con ataque directo donde sea posible y creación de líneas de defensa, si la intensidad de llama es muy alta.