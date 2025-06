'Lexploitation' celebra en León su quinto aniversario como "referente" en el circuito underground estatal

La Plaza de Puerta Castillo acoge mañana 'Lex Dance!', con música en directo y pinchadiscos

LEÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) - El proyecto 'Lexploitation' cumple cinco años consolidado como una cita cultural "imprescindible" en León y como "referente" en el circuito underground estatal.

Impulsado por la Asociación Cultural León Ciudad Púrpura con la colaboración del Ayuntamiento de León, este proyecto propone una programación diversa a lo largo del año que gira en torno a la música popular (desde los años 50 hasta la actualidad) y los movimientos culturales que la acompañan.

De esta manera, se configura mediante conciertos, exposiciones y encuentros literarios, entre otros, que se dan cita a lo largo del año, culminando cada mes de septiembre con el festival 'León es acción', según ha informado a Europa Press el Ayuntamiento de León en un comunicado.

Uno de los grandes atractivos del proyecto es 'Lex Dance!', que surgió como un fiesta con pinchadiscos bimensuales hasta que, gracias al apoyo del Ayuntamiento de León, dio el salto a las calles.

Durante los veranos de 2022, 2023 y 2024 se realizó con una gran acogida, al aire libre y un enclave "emblemático" del casco histórico, jornadas de música en directo y pinchadiscos con entrada gratuita y para todos los públicos en plenas fiestas de San Juan y San Pedro.

En esta ocasión, el enclave volverá a ser la plaza de Puerta Castillo durante la jornada de mañana. A partir de las 17.00 horas habrá sesiones de pinchadiscos (siempre en formato vinilo), con los Dj's Peter Sloveny (USA), Lady Secuela (León), Albert Brico (Asturias-León) y miembros del Lexploitation Team.

DOS BANDAS INTERNACIONALES.

Asimismo, este año el evento contará con dos bandas internacionales sobre el escenario: los Sex Sex Sex desde México y The Schizophonics desde Estados Unidos.

El festival se desarrollará desde las 17.00 hasta las 00.00 horas. En concreto, la actuación de Los Sex Sex Sex comenzará a las 19.00 horas y se extenderá hasta las 19.45 horas, mientras que The Schizophonics comenzará a las 20.30 y terminará a las 21,45 horas.

Por su parte, los pinchadiscos amenizarán la jornada de 17.00 a 19.00 horas, de 19.45 a 20.30 horas y de 21.45 a 00.00 horas. El acceso es gratuito y abierto a todos los públicos.

THE SCHIZOPHONICHS.

The Schizophonichs ha sido catalogado por la prensa californiana como "la banda más excitante de la década". Este trío de San Diego cuenta con un directo que desde el primer segundo es "una explosión de una bomba de neutrones".

Su guitarrista, Pat Beers y la baterista, Lety Beers, se conocieron en Arizona, pero se instalaron en San Diego, California, y allí montaron el grupo en el año 2009.

Elegidos durante varios años como la mejor banda de San Diego, desde su primera visita a España en 2013 no han hecho más que ganar adeptos. Su sonido bebe del rock "más crudo" de los 60 y 70, el soul "más salvaje" y la actitud punk "más pura".

SEX SEX SEX.

Por su parte, la banda Sex Sex Sex (México) es una "explosión" de guitarras garage, punk y rock and roll. Inspirada en el sonido de The Reatards, Carbonas, New York Dolls y Wipers, sus representaciones en vivo están "llenas de desenfreno".

Sus integramtes han entrado en el radar de la música underground mexicana e internacional y, entre las bandas con las que han compartido escenario se enecuntran Biznaga, Cardiel, Ave Negra, Ardillas, The Mummies, King Khan & BBQ Show, Javiera Mena, Public Enemy, Modest Mouse, Peter Murphy y Foster the People.