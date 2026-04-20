En libertad tras agredir a un médico en Urgencias en Zamora al que también increpó un familiar

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ZAMORA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 36 años se encuentra en libertad tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional al agredir a un médico que le atendía en el Servicio de Urgencias del Hospital de Zamora.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la noche del sábado, cuando el paciente, que había acudido para recibir asistencia médica, comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el médico que le asistía.

Según ha informado la propia Policía Nacional, el individuo pasó de los insultos a las amenazas graves, y llegó a "acometer físicamente, de manera sorpresiva", al profesional sanitario, quien tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y por el personal de seguridad privada hasta la llegada de las dotaciones policiales.

En el momento de la agresión, este paciente se encontraba acompañado de un familiar, "que lejos de intentar calmar la situación, también mostraba una actitud hostil y amenazante hacia el personal sanitario y en especial hacia el médico, al que gritaba de manera agresiva frases intimidatorias", según la Policía.

Una vez recibió la asistencia médica que le había llevado al servicio de Urgencias, los agentes policiales procedieron a su detención y traslado a la Comisaría para tramitar las oportunas diligencias policiales.

La Policía Nacional ha recordado que, desde la reforma del Código Penal, el personal sanitario tiene la consideración de Autoridad. Por tanto, agredir a un médico u otro profesional sanitario en el ejercicio de sus funciones no se considera una simple infracción, sino un delito de atentado, que puede acarrear además de la detención ser condenado a penas de prisión, multas elevadas y antecedentes penales que pueden afectar a la vida civil del agresor.