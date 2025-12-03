En libertad con cargos tras robar ropa valorada en 600 euros de un comercio en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido tras asaltar una gasolinera y ser sorprendido mientras se comía un helado en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con cargos después de que le pillaran robando prendas valoradas en cerca de 600 euros en un establecimiento comercial de Valladolid.

Los hechos se produjeron en la tarde del martes cuando requirieron la presencia de la Policía Nacional en un conocido establecimiento comercial de la capital, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Una vez en el lugar vieron que había un varón retenido por el servicio de seguridad del establecimiento, al que había sido sorprendido llevándose prendas de vestir sin abonar. Los agentes se entrevistaron con los vigilantes que relataron como habían visto a un hombre manipular la alarma de una gorra envolviéndola en papel de aluminio, para así eludir los arcos de seguridad del establecimiento.

Los vigilantes realizaron un discreto seguimiento al varón y cuando se disponía a abandonar el centro le pidieron que les mostrase las compras que portaba a lo que accedió. Las compras que mostró el hombre estaban en orden, pero los vigilantes le encontraron entre su ropa una bolsa oculta con prendas sin abonar que tenían las alarmas manipuladas y que alcanzaban un valor de 594,80 euros.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto y a su traslado a dependencias policiales. Allí se ha dado continuidad de las diligencias y el detenido ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.