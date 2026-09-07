En libertad tras clavar un cuchillo en la puerta de un vecino de Huerta del Rey al grito de "te voy a matar"

Cuchillo intervenido. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra en libertad con cargos después de amenazar y clavar varias veces un cuchillo en la puerta de un domicilio de Huerta del Rey y gritar a sus moradores: "Sal que te voy a matar".

Los hechos, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado, se produjeron el pasado viernes a las 07.30 horas, momento en el que una llamada a la Sala Cimacc de la Policía Nacional avisaba de que una mujer estaba amenazando a los moradores de la finca con un cuchillo de cocina, que llegó a clavar en la puerta de otra vivienda.

A la llegada de los agentes, estos accedieron al interior del edificio y localizaron en la segunda planta, en el rellano de la escalera, a una mujer que blandía un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, mientras gritaba y acusaba a sus vecinos de arrojarle basura.

Los agentes le ordenaron que depusiera su actitud y dejara el cuchillo en el suelo, pero la mujer hizo caso omiso. Ante el riesgo existente, uno de los policías consiguió arrebatarle el cuchillo de la mano.

Los agentes comprobaron que una de las puertas del rellano presentaba numerosas marcas de "picotazos", compatibles con la punta del cuchillo intervenido. Los vecinos manifestaron que la mujer había comenzado a golpear repetidamente la puerta de su vivienda, clavando el cuchillo mientras gritaba: "sal que te voy a matar".

Ante los hechos, se procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de amenazas graves y fue trasladada a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

Finalizado el atestado, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.