En libertad tras dos altercados en un bar e intentar agredir a un policía durante su detención en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido por conducir drogado con 195 gramos de marihuana en el interior de su vehículo en Medina (Valladolid) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con obligación de acudir a citación judicial después de que fuera detenido en la noche del domingo tras protagonizar dos altercados en un mismo bar e intentar agredir a un agente de policía durante su detención.

Una llamada a la Sala CIMACC 091 puso sobre aviso de que se estaba produciendo una pelea en el interior de un bar de la capital sobre las 23.00 horas de ayer domingo. Al establecimiento acudieron dos indicativos uniformados de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano.

A su llegada se entrevistaron en la puerta con la personaba que había avisado, que era un amigo del varón posteriormente detenido, y que manifestó a los agentes que su amigo, con claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, le había llamado por teléfono para avisarle de que unas personas le querían pegar y pedía su ayuda.

Una vez en el interior del local, los agentes procedieron a identificar a las personas implicadas en la trifulca, si bien el amigo del requirente se negó en todo momento a colaborar con los agentes y manifestó que no les iba a facilitar la documentación. Finalmente los policías, tras mediar con el hombre, consiguieron que saliera a la calle donde les enseñó su documentación.

Dado que ninguna de las partes implicadas quería presentar denuncia por lo ocurrido, los policías invitaron al varón a que se marchase del local y no volviese, a lo que pareció acceder. Poco después de que abandonara el lugar, las dotaciones de Policía Nacional fueron nuevamente requeridas en el bar, en esta ocasión por la responsable del establecimiento.

La mujer indicó a los agentes que el hombre había vuelto al local, golpeando la cristalera de entrada y rompiendo una vitrina de cristal del expositor de comida del interior, abandonando precipitadamente el bar. Los agentes iniciaron una batida por la zona, localizando al hombre escondido en un portal cercano.

Cuando le preguntaron por los últimos hechos, el hombre se puso violento con los policías intentando marcharse y zafarse de ellos, pronunciando todo tipo de insultos y amenazas. Al final el varón intentó agredir a uno de los agentes, por lo que fue detenido en ese momento como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia.

El detenido fue trasladado a un centro médico para ser asistido de una herida que presentaba tras la rotura de la vitrina, manteniéndose en su negativa a colaborar incluso con el personal sanitario. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales y tras ser oído en declaración y fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.