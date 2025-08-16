En libertad dos compañeros de piso tras agredirse con cuchillos en el barrio de Pajarillos, en Valladolid

En libertad dos compañeros de piso por agredirse con cuchillos en el barrio de Pajarillos (Valladolid). - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a dos varones, compañeros de piso, como presuntos autores de un delito de lesiones tras agredirse mutuamente con cuchillos durante la tarde del 14 de agosto en una vivienda del barrio de Pajarillos de Valladolid.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas, cuando un indicativo policial que patrullaba de paisano observaron a un grupo de entre veinte y treinta personas en la calle.

Al aproximarse, los agentes pudieron ver a un hombre con el rostro y el torso ensangrentados, por lo que solicitaron apoyo a otras dotaciones ante la posibilidad de estar ante una reyerta.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, el herido manifestaba haber sido atacado con un cuchillo por su compañero de piso tras una discusión relacionada con el alquiler de la vivienda que compartían.

El otro implicado, en cambio, relató que en torno a las 19:00 horas, tras recriminarle que los vecinos se habían quejado por su actitud, el compañero le había amenazado de muerte e insultado, para después golpearle con un vaso de cristal, causándole cortes en espalda, brazos y manos.

Ambos cayeron al suelo, momento en el que, según afirmó este segundo varón, su compañero se golpeó la cabeza, negando haberle agredido con ningún arma blanca

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron dos cuchillos de grandes dimensiones en la cocina, uno de ellos con cachas de plástico negro y una hoja de aproximadamente 18 centímetros, reconocido por el herido como el arma utilizada en la agresión.

Ambos varones fueron detenidos y trasladados para recibir asistencia sanitaria, uno de ellos al Hospital Clínico Universitario y el otro al centro de salud correspondiente de la capital.

Finalmente, los dos hombres han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.