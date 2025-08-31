En libertad dos jóvenes tras provocar daños en máquinas vending y grabarse con un móvil en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenidos dos jóvenes por causar daños de 1.880 euros en un local de máquinas expendedoras en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes, un hombre y una mujer, se encuentran en libertad con cargos tras ser detenidos como presuntos autores de un delito daños al entrar en un local de máquinas de vending de la capital y ocasionar varios daños, mientras se grababan con un teléfono móvil .

En concreto fracturaron el cristal de la puerta de una de las máquinas y rayaron el metacrilato protector de otras dos. El responsable del local presentó denuncia ese mismo día, 19 de abril, en las dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Valladolid, cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido. El coste de los daños ocasionados ha ascendido a más de 1.880,11 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional se pusieron tras la pista de los autores de los daños cuando recibieron la denuncia, y tras diferentes gestiones policiales, pudieron determinar la identidad de estos jóvenes.

Una vez que fueron localizados se ha procedió a su detención e imputación como presuntos autores de un delito de daños, y tras tomarles declaración y finalizar la fase documental de la investigación, se puso en conocimiento de la autoridad judicial los hechos y ambos jóvenes han quedado en libertad.