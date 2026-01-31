En libertad un hombre con 53 antecedentes policiales tras ser detenido por herir gravemente a otro en Valladolid

Archivo - Trib.- Petición de 3 años para una pareja detenida en la VA-140 con speed y marihuana durante las fiestas de Renedo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado la libertad para un hombre que fue detenido en Valladolid por herir gravemente a otro al darle un puñetazo en el ojo derecho, lo que provocó que tuviera que ser trasladado al Hospital Clínico Universitario donde quedó ingresado, todo ello debido a un desacuerdo económico entre ambos.

La detención tuvo lugar el pasado 28 de enero, cuando un indicativo uniformado de Policía Nacional fue comisionado para dirigirse a la calle San Lorenzo donde según la llamada recibida se encontraba una persona capaz de identificar al presunto autor de unas lesiones ocurridas el día anterior.

Una vez en el lugar, los agentes, junto con una dotación de paisano, se entrevistaron con los testigos, quienes relataron que el 27 de enero, alrededor de las 19.40 horas, mientras un hombre pedía limosna en la puerta de la iglesia y conversaba con otra persona --finalmente víctima de los hechos--, se aproximó un tercer varón, conocido de ambos por coincidir en el comedor social.

Tras iniciar una discusión porque la víctima no quiso darle dinero, el agresor comenzó a insultarle y, sin mediar provocación, le propinó un fuerte puñetazo en el ojo derecho, lo que le causó una hemorragia abundante.

El agresor huyó del lugar a la carrera, motivo por el que los testigos solicitaron la presencia de una dotación policial que, ante la gravedad de las lesiones --con el ojo muy inflamado y riesgo de pérdida de este--, requirió asistencia sanitaria.

La descripción facilitada por los testigos y al apelativo por el que se conoce al presunto autor permitió que los agentes pudieran identificarlo.

Se trataba de una persona con la que ya habían intervenido en numerosas ocasiones y que cuenta con 53 antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas.

En el transcurso de la intervención, la víctima se personó en el lugar y manifestó que acababa de recibir el alta hospitalaria tras serle suturado el ojo, que había estado a punto de perder y que podría sufrir secuelas visuales.

Mostró a los agentes el parte médico y confirmó la identidad del agresor que coincidía plenamente con la descripción aportada por los testigos.

Asimismo, expresó su intención de interponer la correspondiente denuncia. Con estos datos, se difundió la información al resto de dotaciones en servicio para su localización.

Finalmente, una patrulla policial localizó al presunto autor en el Paseo Zorrilla y procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción del atestado.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su libertad.