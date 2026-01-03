En libertad un hombre tras robar tarjetas bancarias, herramientas y resguardos de Lotería en Valladolid

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en el interior de un vehículo, una actuación que se produjo tras la localización del sospechoso en la vía pública por parte de un radio patrulla policial.

La detención se llevó a cabo en la madrugada del día 2 de enero, cuando los agentes reconocieron al individuo por su vinculación con pequeños delitos contra el patrimonio, pues cuenta con un total de 18 antecedentes policiales registrados en las bases de datos.

Ello motivó una intervención preventiva por parte del efectivo policial durante el servicio nocturno, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Al advertir la presencia de los agentes, el varón realizó un cambio brusco de dirección con la intención de eludir a la patrulla, aunque fue interceptado de inmediato para proceder a su identificación con el fin de comprobar si tenía alguna requisitoria judicial pendiente.

Durante el cacheo superficial realizado por motivos de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias cinco tarjetas bancarias y un juego de llaves, todas ellas a nombre de empresas y de una tercera persona, lo que llevó a los policías a realizar comprobaciones a través de la sala CIMACC 091.

Otra brigada policial se desplazó hasta el domicilio del titular de las tarjetas, quien manifestó que estos efectos se encontraban en el interior de su vehículo estacionado en la vía pública, una información que permitió avanzar en la investigación de los hechos.

El propietario acompañó a los agentes hasta el vehículo y comprobó que se encontraba abierto, con el interior revuelto, además de la ausencia de las tarjetas, las llaves, una caja de herramientas valorada en 500 euros y décimos junto a resguardos de Lotería Nacional de los sorteos de Navidad y del Niño por un importe aproximado de 1.000 euros.

Tras comunicar estos hechos, los agentes que mantenían retenido al sospechoso procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto en interior de vehículo, con traslado posterior a dependencias policiales para la continuación de las diligencias.

El detenido permaneció bajo custodia policial hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando fuera requerido.