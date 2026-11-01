En libertad una mujer con antecentes tras intentar hurtar productos por valor de 410 euros ocultos en un carrito

Archivo - Sucesos.-Detenido un delincuente habitual en Valladolid cuando trataba de forzar el candado de un patinete eléctrico - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a una mujer, que acumula 8 antecedentes, como presunta autora de un delito de hurto en un supermercado del que intentó llevarse productos valorados en 410,64 euros, escondidos en un carrito de bebé.

La detención se produjo a las 14.00 horas del jueves 29 de octubre, tras ser comisionada una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional al comercio de la capital por la Sala CIMACC 091.

Los agentes se desplazaron al lugar de los hechos donde los empleados de seguridad tenían retenidas a esta mujer y dos acompañantes, dos mujeres embarazadas, según ha informado a la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron con los vigilantes, estos les relataron cómo habían sorprendido a las mujeres mientras pretendían abandonar el local con artículos ocultos en un carrito de bebé y sin abonar.

Tras el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado, los agentes confirmaron que la mujer detenida cogía y ocultaba los artículos en el carro, si bien las otras dos mujeres que le acompañaban, ambas en avanzado estado de gestación, se mantenían vigilantes para evitar que se detectara el hurto.

Posteriormente, los agentes procedieron a comprobar las filiaciones de las tres mujeres en las bases de datos policiales, en las que conocieron que la presunta autora acumulaba ocho detenciones anteriores, mientras que sus dos acompañantes tenían 18 y nueve antecedentes policiales, varias de esas detenciones eran por delitos similares.

Por todo lo ocurrido, los agentes de Policía Nacional identificaron a las dos acompañantes embarazadas, a las que se permitió abandonar el lugar una vez comprobada una dirección donde pudieran ser localizadas en caso de que la autoridad judicial lo requiriera.

Asimismo, la otra mujer fue detenida por un delito de hurto y trasladada a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.