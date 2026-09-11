En libertad provisional el joven detenido tras atrincherarse en su casa en Salas de los Infantes (Burgos)

BURGOS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha acordado la libertad provisional en el procedimiento penal del joven de 25 años que fue detenido el miércoles en Salas de los Infantes (Burgos), después de que se atrincherara en su vivienda y manifestara disponer de supuestos artefactos explosivos.

Así lo ha detallado la letrada encargada de la defensa del investigado, Paula Sanz Ibáñez, en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha asegurado que en la entrada y registro practicada en el domicilio de su representado "no se encontró material explosivo, sustancias explosivas ni ningún artefacto con capacidad explosiva real".

Precisamente, ha explicado que los objetos examinados durante la diligencia son elementos de "carácter ordinario y uso cotidiano y lícito que pueden encontrarse en numerosos domicilios".

La defensa del investigado también ha considerado igualmente necesario poner de manifiesto el tratamiento otorgado al vídeo difundido en redes sociales -

Cabe recordar que la inspección de la vivienda se efectuí tras las declaraciones del investigado en redes sociales, en las que daba a entender su intención de destruir el pueblo, según aseguró la Guardia Civil en la nota de prensa de la detención.

A este respecto, la letrada ha señalado que el vídeo ha sido extraído de su contexto comunicativo, al tratarse de un contenido difundido en el entorno de una red social y dirigido al público habitual de su perfil, fundamentalmente relacionado con el ámbito de los videojuegos y la creación de contenidos.

En este sentido, ha explicado que el contexto, el canal utilizado, los destinatarios de la comunicación y el entorno en el que se producen determinadas expresiones constituyen elementos que "necesariamente deberán ser tenidos en cuenta para valorar correctamente su significado y alcance".

Por último, la letrada ha subrayado que la causa continúa en fase de investigación y será precisamente dentro de dicho procedimiento, con "pleno respeto a todas las garantías procesales y al derecho fundamental a la presunción de inocencia, donde deberán esclarecerse los hechos y determinarse, en su caso, su relevancia jurídico-penal".