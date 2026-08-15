En libertad tras rayar un vehículo y amenazar con "rajar de arriba a abajo" a sus ocupantes en Delicias

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por desobediencia y persistir en tumbarse en la calzada e interrumpir el tráfico - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón, con más de una decena de antecedentes, se encuentra en libertad después de ser detenido por agentes de la Policía Nacional de Valladolid al rayar un vehículo con un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar con "rajar de arriba a abajo" a sus ocupantes que recriminaron su actitud.

Los hechos se produjeron la madrugada del 14 de agosto, sobre las 1.30 horas, cuando agentes de Policía Nacional y Policía Local fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 al barrio de Las Delicias, donde se informaba de la presencia de un varón que portaba un cuchillo.

Mientras los agentes circulaban por las calles del citado barrio, observaron a un individuo que coincidía con las características facilitadas, comprobando que portaba en su mano derecha un cuchillo de grandes dimensiones. Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida.

Un agente de Policía Nacional inició la persecución a pie, observando cómo el individuo arrojaba el cuchillo al suelo durante la carrera. El resto de los agentes se unieron a la intervención, logrando interceptar al varón pocos metros después. El arma intervenida resultó ser un cuchillo de cocina de aproximadamente 21 centímetros de longitud.

En el lugar se encontraban las víctimas y requirentes, quienes manifestaron que momentos antes circulaban con su vehículo por una calle cercana cuando observaron al varón ahora detenido pasar un objeto por todo el lateral del lado del copiloto, comprobando posteriormente que el vehículo había quedado rayado en su totalidad en dicho lateral.

Al recriminarle su actitud, se percataron de que el varón portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Según relataron, el individuo esgrimió el cuchillo mientras les intimidaba con la amenaza: "ven, ven que te voy a rajar de arriba a abajo".

Las víctimas emprendieron la huida a pie, si bien fueron perseguidas por el detenido, momento en el que alertaron a la Policía a través del 091. El varón fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de amenazas y otro de daños en vehículo, siendo trasladado a dependencias policiales para continuar con las gestiones de su detención. Le constan 13 antecedentes policiales.

Una vez finalizado el atestado y puesto el detenido a disposición de la autoridad judicial, esta decretó su libertad.