En libertad un reincidente con 29 detenciones tras robar un patinete en plena calle en Valladolid

En libertad un hombre al que le constan 29 detenciones tras robar un patinete eléctrico en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado la libertad para un hombre al que le constan 29 detenciones por pequeños delitos contra el patrimonio tras haber sido detenido como presunto autor de un delito de hurto al haberse llevado un patinete eléctrico que estaba estacionado en plena calle en Valladolid.

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este sábado, cuando un ciudadano alertó a la Policía de que había visto cómo un hombre se llevaba su patinete, que estaba estacionado en la vía pública, y había iniciado la persecución del mismo.

Según el requirente, el ladrón se dirigía hacia la Plaza Circular, por lo que el operador recabó la descripción del presunto autor y la comunicó a todos los indicativos en servicio a través de la malla policial, así como su direccion de huida.

Fue entonces cuando un radio patrulla rotulado de la Policía Nacional, que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana, acudió rápidamente a la Plaza Circular, donde localizó a un hombre que llegaba desde la calle Cervantes y que coincidía plenamente con la descripción.

Se trataba del presunto autor, que se había desecho del patinete unos metros atrás, al percatarse de la presencia policial, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El dueño del patinete y su pareja, que no habían abandonado la persecución, tras recuperar el patinete tirado en el suelo, dieron alcance a los agentes y reconocieron al hombre como el presunto autor del robo.

Los policías nacionales procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto e hicieron entrega del patín a su legítimo dueño.

Cuando los agentes realizaron un registro de las pertenencias del detenido por motivos de seguridad, localizaron en la mochila que portaba, una varilla de metal tipo espadilla, usada habitualmente para forzar vehículos.

Se da la circunstancia de que el detenido es conocido habitual de los agentes por ser autor de pequeños delitos contra el patrimonio en los últimos meses, por los que ha sido detenido en ocasiones anteriores. Concretamente al detenido le constan 29 detenciones.

El varón fue trasladado a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.