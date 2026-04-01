En libertad un reincidente por sacar una pistola en un local de ocio y amenazar a varias personas en Astorga

Arma simulada incautada al detenido. - POLICÍA NACIONAL

ASTORGA (LEÓN), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón con antecedentes penales se encuentra en libertad con cargos después de ser detenido por amenzar con una pistola simulada a varias personas durante una discusión en un local de ocio de Astorga (León).

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando el encausado, tras una discusión, sacó un arma que portaba oculta en el pantalón y comenzó a amenazar a varias personas que se encontraban en el lugar, generando una situación de gran alarma entre los presentes, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

La rápida intervención de Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, logró controlar la situación sin que se produjeran daños personales. Los agentes procedieron a la detención del individuo y a la intervención del arma, que resultó ser simulada, si bien presentaba una apariencia real.

Al detenido se le imputan amenazas graves. Además, le constan antecedentes por hechos similares, entre ellos delitos de lesiones. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad con cargos.