En libertad tras robar en una furgoneta y un supermercado de Valladolid

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Vallaodlid ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un varón por dos hechos delictivos diferentes en menos de 48 horas, un delito leve de hurto en un supermercado y un robo con fuerza en interior de vehículo.

Agentes de Policía Nacional fueron comisionados el pasado 2 de septiembre a un supermercado del barrio de Delicias donde el vigilante de seguridad tenía retenido a un varón por presunto hurto tras haber observado que el individuo ocultaba siete tabletas de chocolate bajo su chaqueta, tras lo cual abandonó el establecimiento por la salida sin compra, sin abonar los productos.

El vigilante lo interceptó a escasos metros y recuperó los artículos sin que el sujeto opusiera resistencia, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Dado que el individuo se encontraba indocumentado, los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención por un delito leve de hurto, tras lo que fue trasladado a dependencias policiales y puesto en libertad tras informar a la autoridad judicial.

Posteriormente, el 3 de septiembre se recibió una denuncia en la Comisaría Provincial de Valladolid por el robo en el interior de una furgoneta estacionada en la Calle Pelícano entre las 14.00 y las 17.30 horas del 30 de agosto.

La investigación llevada a cabo por agentes especializados permitió identificar al presunto autor, el mismo varón detenido por hurto en el supermercado unas horas antes, por lo que se realizó una requisitoria policial de búsqueda y detención.

De este modo, ya el 4 de septiembre, a las 18.45 horas, agentes de la Policía Nacional, en labores de prevención de Seguridad Ciudadana, localizaron al individuo en la Calle Alonso Pesquera y lo detuvieron. Finalmente, fue puesto a disposición judicial, tras lo que quedó en libertad.