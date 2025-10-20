En libertad tras ser pillado con 8,7 gramos de cocaína y más de 1.700 euros

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras ser pillado con 8,7 gramos de cocaína y más de 1.700 euros en un bloque de pisos.

La detención se llevó a cabo el 17 de octubre, cuando la sala CIMACC 091 recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de que en un edificio de la Avenida Reyes Católicos de Valladolid, un vecino del inmueble había visto a una persona ajena a la comunidad subir a la última planta del edificio.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en labores preventivas de seguridad ciudadana acudió al lugar y se entrevistó con el requirente de la llamada para recabar más información.

Los agentes subieron a la última planta buscando a este individuo, a quien encontraron escondido en un rincón del último tramo de escaleras. Cuando le preguntaron el motivo por el que se encontraba allí, dio respuestas incoherentes tales como que había visto el portal abierto y había subido a descansar.

Los agentes procedieron a la identificación del hombre, y cuando le practicaron un cacheo superficial por motivos de seguridad, localizaron entre sus ropas 1.745 euros en efectivo en distintos billetes, y dos envoltorios de plástico que contenían una sustancia en polvo que resultó ser cocaína, con un peso de 8,74 gramos.

Al ser preguntado por el dinero el hombre primero les manifestó que se lo había dejado un amigo, y al poco se contradijo para decir que ese dinero se lo había dado una tía suya, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Delicias en Valladolid. Una vez allí el detenido fue puesto bajo custodia y se continúo con el trámite de las diligencias policiales pertinentes.

En dichas diligencias se dejó constancia de que la droga intervenida, según las tablas de Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025, hubiera alcanzado un valor de 525,71 euros.

Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.