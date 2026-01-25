En libertad tres jóvenes de Valladolid tras hurtar dos patinetes y una bicicleta eléctrica valorados en 1.500 euros

Sevilla.-Sucesos.-Herido un joven de 20 años tras caer de un andamio de una altura de dos plantas en Santa Cruz - POLICÍA NACIONAL.

VALLADOLID, 25 Ene.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a tres hombres jóvenes como presuntos autores de un delito de hurto tras sustraer dos patinetes y una bicicleta eléctrica valorados en más de 1.500 euros.

La detención se produjo el pasado día 22 de enero, cuando una dotación uniformada de Policía Nacional del grupo de motos patrullaba en labores preventivas de seguridad ciudadana por el Paseo Farnesio de la capital y observó circular por la acera a dos jóvenes montados en sendos patinetes eléctricos.

Al percatarse de la presencia de los agentes, ambos jóvenes intentaron eludir la acción policial al ser conminados a que se parasen, y se refugiaron en el interior de un bajo comercial abandonado.

Los dos motoristas solicitaron apoyo, de manera que al lugar acudieron dos indicativos mas de Policía Nacional, en concreto uno de la UIP y otro de la UPR, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes les siguieron al interior del local donde localizaron a un tercer varón con una bicicleta eléctrica y posteriormente al efectuar una requisa del establecimiento, encontraron a un cuarto individuo escondido. Asimismo, en el interior del local se hallaron otras dos bicicletas y numerosas herramientas.

Mientras los agentes identificaban a los jóvenes en el lugar se personó una dotación de Policía Municipal, cuyos agentes indicaron a los policías nacionales que la bicicleta eléctrica que portaba el tercer individuo había sido denunciada como sustraída esa misma mañana y estaba valorada en 1.199 euros.

Los agentes al comprobar los números de serie de los patinetes eléctricos que llevaban los dos primeros jóvenes tuvieron constancia de que habían sido denunciados en dependencias de la Comisaría de Distrito de Valladolid - Delicias el día anterior, y que cada patinete estaba valorado en 500 euros.

Respecto a las herramientas localizadas y las otras dos bicicletas, al no poder determinar su procedencia ninguno de los presentes, fueron intervenidas para realizar gestiones por si estuvieran denunciadas en otros robos.

El cuarto individuo, que había sido encontrado escondido en el local, una vez comprobada su identidad y que no tuviera ninguna requisitoria judicial o policial pendiente, se marchó tras indicar a los agentes que había acudido allí a comprar las herramientas.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de los dos individuos que iban sobre los patinetes y del que portaba la bicicleta eléctrica, como presuntos autores de un delito de hurto cada uno de ellos.

Los tres detenidos y el material recuperado e intervenido fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial, donde se ha continuado con la instrucción del atestado policial. Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.