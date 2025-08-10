En libertad un varón tras allanar el almacén de un establecimiento en Valladolid

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido el pasado viernes, 8 de agosto, a un varón como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento, si bien posteriormente ha sido puesto en libertad, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los agentes fueron autorizados a las 14.15 horas del pasado viernes por la Sala del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) 091 para acudir a un almacén tras recibir un aviso por parte de los vigilantes de seguridad del mismo.

Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron a los vigilantes de seguridad, quienes informaron haber encontrado objetos personales que podrían ser de un varón que merodeó por la zona en días anteriores y que también podrían estar vinculadas a un incendio ocurrido en dicho lugar la noche anterior.

Los agentes iniciaron una requisa por las instalaciones, donde localizaron poco después al individuo en cuestión, quien, al ser interrogado, reconoció que había dormido varios días en el interior del almacén y que accedía al mismo tras saltar un muro y entrar por una ventana, a pesar de ser consciente de que se trataba de una propiedad privada.

Asimismo, el individuo manifestó su intención de "volver a entrar cada vez que le fuera posible". Ante su actitud, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento

Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado y una vez finalizado, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha determinado su libertad.