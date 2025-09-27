En libertad un varón y una mujer tras robar 29 botellas de alcohol en seis supermercados de Valladolid

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 27 Sep.

Agentes de Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto tras robar 29 botellas de alcohol en seis supermercados de Valladolid en un solo día.

La detención se produjo el viernes 26 de septiembre, si bien los hechos fueron denunciados en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Delicias el pasado día 27 de agosto, por un representante de una conocida cadena de supermercados.

En la denuncia, este relató como el pasado día 18 agosto dos personas, un hombre y una mujer, accedieron a varios establecimientos de la cadena en la capital ese mismo día, y siempre de la misma manera, sustrajeron botellas de alcohol de alta graduación sin abonarlas.

En concreto, el hombre introducía las botellas en el bolso de la mujer y luego se dirigían por separado a las líneas de cajas, donde abonaban una pequeña compra sin pagar las botellas ocultas.

La pareja siguió ese mismo proceder hasta en seis supermercados, hurtando un total de 29 botellas de alcohol, con un valor total de 746,55 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los responsables de los establecimientos se dieron cuenta del hurto, apreciaron en las grabaciones de seguridad que los autores eran los mismos en los seis locales, por lo que un responsable de la cadena se personó en las dependencias de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas para determinar la identidad del hombre y la mujer, así como su paradero. Así, localizaron a los individuos, quienes tienen antecedentes por hechos de análoga naturaleza, y los detuvieron el viernes.

Tras finalizar las diligencias policiales ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.