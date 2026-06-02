Un libro de la APDV repasa las figuras de 25 entrenadores vallisoletanos de nueve deportes diferentes

Foto de familia en la que aparecen algunos de los protagonistas del libro 'Valladolid, escuela de entrenadores', periodistas que han colaborado en su redacción y autoridades y colaboradores. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas Deportivos de Valladolid (APDV) ha presentado este martes el libro 'Valladolid, escuela de entrenadores', un libro en el que repasan la vida y trayectoria de 25 entrenadores, locales o vinculados con la ciudad, que han sido referencia en deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, ciclismo, hockey en línea, natación sincronizada, natación y gimnasia.

La publicación se ha presentado en un evento celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, con la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, así como el presidente de la APDV, Guillermo Velasco; el diputado provincial de Deportes y Juventud, Francisco Javier González Vega; el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; y el editor de Fuente de la Fama, Julio Martínez, entre otros.

Como ha explicado Velasco, el proyecto de este libro surgió hace ocho meses ya que consideraban oportuno escribir expresamente sobre los entrenadores en una ciudad "polideportiva por excelencia" como se considera que es Valladolid. Y los técnicos han sido "parte destacada de la gloria y de los éxitos" del deporte.

Así, se escogió una cifra de 25 entrenadores de nueve disciplinas y asociados de la APDV mantuvieron entrevistas y encuentros con los técnicos para poder plasmarlo en la publicación.

El resultado en el libro son 25 entrevistas a los entrenadores de balonmano Juan Carlos Pastor, Raúl González, Chema Rodríguez, 'Jota' González, Dani Gordo, David Pisonero y Nacho González; de fútbol Fernando Redondo, Pepe Moré, Eusebio Sacristán y Rubén Baraja; de baloncesto, Gustavo Aranzana, el recientemente fallecido Moncho Monsalve, Paco García, Hugo López y Porfi Fisac; de rugby, Diego Merino, Juan Carlos Pérez, 'Bocas'; Miguel Velasco, 'Miguelón'; Fernando de la Fuente, 'Canas'; Ángel Ruiz, de patinaje en línea; Javier Mínguez, de ciclismo; Laura López, de natación sincronizada; Ramiro Cerdá, de natación y Teresa Ginés, de gimnasia.

"¿POR QUÉ HAY TANTOS ENTRENADORES DE VALLADOLID?"

Todos ellos vallisoletanos o vinculados con la ciudad, hasta el punto de que el editor Julio Martínez ha dejado en el aire una pregunta: "Por qué hay tantos entrenadores de Valladolid?".

Quien ha respondido sobre ello ha sido el propio alcalde, aunque no directamente, sino que ha recurrido a un término que ha atribuido a la obra de Miguel Delibes como cualidad de los castellanos y, por lo tanto, de los vallisoletanos como es la "llaneza". "Es algo que ahorma la forma de ser de la persona y también de los entrenadores", ha subrayado.

Como ha explicado Velasco, una de las ideas del libro es que "el verdadero discipulo es el que supera al maestro" ya que "todos" los técnicos de los que se habla en la publicación han sido discípulos de alguien "y muchos han superado a sus maestros". De hecho, ha añadido que actualmente "son maestros".

En este sentido, Jesús Julio Carnero ha considerado constatado que un entrenador es "un maestro" por lo que ha reflexionado "el maestro es aquel que aporta una eseñanza que no aparece en los libros, basado en en el aprendizaje, en la experiencia, en lo que uno acaba ahormando, modelando".

A este respecto, el diputado provincial de Deportes y Juventud ha subrayado que un entrenador "forma" a "desde el principio" pero no sólo como jugador sino "como persona", para ayudarles a que "vayan afrontando su futuro y tengan un compromiso, una responsabilidad" para llevar a cabo el esfuerzo que requiere el deporte.

El entrenador de baloncesto, que esta temporada ha dirigido en la ACB al San Pablo Burgos, ha tomado la palabra en representación de los técnicos y ha destacado que el baloncesto, a parte del trabajo de ser entrenador, le ha dado "respeto" y "orgullo", de haber podido ayudar en el camino "a mucha gente a lograr sus sueños".

Ese hecho, ha reflexionado, "es algo más a veces que un contrato, que un fichaje".

Tras apuntar que está entre los entrenadores que no nacieron en Valladolid --en su caso llegó a la ciudad de pequeño--, si bien se considera "un tío de Maristas". "Por lo que nosotros hemos hecho nos sentimos orgullosos, bendecidos, por haber sido parte de esta ciudad", ha enfatizado.

En la presentación se ha tenido palabras de recuerdo especial para Moncho Monsalve, uno de los protagonistas del libro que falleció a finales del mes de abril. Guillermo Velasco ha explicado que le hicieron la entrevista "15 días antes" de su fallecimiento y el técnico de baloncesto tenía intención de participar en la presentación "aunque sea en silla de ruedas".

El presidente de la APDV ha avanzado que tienen ya "en la cabeza" un libro que prevén publicar el año que viene sobre "Momentos icónicos del deporte de la ciudad", basado a su vez en la exposicion que está en marcha en centros cívicos de la ciudad.