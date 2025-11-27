A licitación por más de 5 millones los servicios de asistencia para ocho presas y balsas de la provincia de León

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la primera de las licitaciones para la contratación de los servicios de asistencia a la explotación, mantenimiento y conservación de un conjunto de presas y balsas situadas en la parte leonesa de la Demarcación Hidrográfica del Duero, con una primera convocatoria en relación con ocho infraestructuras por más de 5 millones de euros.

En concreto, esta primera convocatoria se actuará sobre las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de Ordás, Valdesamario y el azud de Santa Marina, así como las balsas de Matalobos, Santa María y Fontecha.

El contrato tiene un valor estimado de 5.206.116,13 euros y un plazo de ejecución de 36 meses, prorrogable por 24 meses adicionales, según ha informado la CHD en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta licitación forma parte de un plan más amplio de la Dirección General del Agua, que destinará casi 30 millones de euros en cinco años a la conservación, mantenimiento y explotación de presas estatales en la demarcación en el marco de una estrategia que busca garantizar el suministro hídrico, reforzar su seguridad y garantizar su correcto funcionamiento.

La CHD gestiona un total de 51 presas -- con 26 de ellas de categoría A--, 14 balsas y 1.950 kilómetros de canales principales, entre otras infraestructuras.

Estas permiten garantizar el abastecimiento a más de un millón y medio de habitantes y el riego a más de 375.000 hectáreas, así como cumplir con otra serie de funciones, como laminación de avenidas, aprovechamiento hidroeléctrico o uso recreativo, entre otros.