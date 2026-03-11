Licitada por cinco millones la remodelación de la estación de tren de Soria

SORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha sacado a licitación las obras de ejecución del proyecto de remodelación de la estación de tren de El Cañuelo en Soria, una actuación que sale a contratación por 5.081.078 euros y que fija un plazo de ejecución de 14 meses.

El anuncio se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10.00 horas del 8 de abril, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y la apertura de las ofertas económicas ha quedado fijada para el 7 de mayo.

La intervención aborda una renovación amplia del edificio de viajeros y de su entorno inmediato. "El objetivo pasa por adaptar la estación a las necesidades actuales del servicio ferroviario y, al mismo tiempo, recuperar los rasgos originales de un inmueble que forma parte de la imagen urbana de la capital", señala la información.