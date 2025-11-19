Licitados cinco contratos para mobiliario del Hospital Santa Bárbara de Soria por 252.880 euros

SORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (Gasso), ha licitado cinco expedientes para el suministro e instalación de mobiliario especializado en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria por 252.880 euros.

El plazo de ejecución es de dos meses una vez que se formalice cada uno de los contratos, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Esta actuación representa un paso más en la puesta en marcha del nuevo edificio que albergará áreas como zonas administrativas, unidades de hospitalización, hall principal, admisión y servicios como Prevención de Riesgos Laborales, entre otros.

En cuanto a los expedientes licitados, contemplan la adquisición de mobiliario a medida diseñado en resina de compacto fenólico, adaptado a las necesidades funcionales de cada espacio, con módulos personalizados para almacenamiento, fregaderos, cestas ISO y composiciones murales para farmacia.

MOBILIARIO

Además, el expediente relativo al mobiliario para habitaciones de pacientes incluye 38 butacas articuladas y reclinables diseñadas para ofrecer la máxima comodidad en las estancias prolongadas.

En consultas y zonas administrativas se instalarán 112 armarios de persiana metálica de distintas dimensiones, con estancias ajustables, cerraduras amaestradas y sistemas antivuelco.

También se incorporarán sillas y butacas ergonómicas para diferentes usos, así como mesas y cajoneras fabricadas con materiales de alta densidad y estructuras metálicas, piezas que ofrecen resistencia, funcionalidad y diseño uniforme en todos los espacios.

Todos los elementos cumplen con las normativas europeas y nacionales en materia de seguridad, accesibilidad, ergonomía, sostenibilidad y prevención de riesgos laborales.