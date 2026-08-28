Licitados por más de 214.000 euros los servicios de limpieza de la Seguridad Social en Soria

SORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Soria han sacado a licitación dos contratos de los servicios de limpieza, seguridad y vigilancia d la Seguridad Social, por un presupuesto base de licitación de 214.497 euros.

Las licitaciones fueron publicadas ayer jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en ambos casos el plazo para presentar ofertas concluirá el próximo 15 de septiembre a las 14.00 horas.

La presentación deberá realizarse electrónicamente a través de la propia Plataforma, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La Dirección Provincial de la TGSS ha licitado el servicio de limpieza integral del edificio que comparten las direcciones provinciales de la TGSS y del INSS, situado en la calle San Benito, número 17, y del local de la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE), en la calle Venerable Carabantes, número 1.

El presupuesto base de licitación asciende a 130.680 euros. El contrato se extenderá desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027 y no contempla prórrogas. La adjudicación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado.

El precio tendrá un peso del 90 por ciento en la valoración de las ofertas, mientras que el diez por ciento restante corresponderá a una bolsa adicional de hasta 40 horas de servicio.

Los pliegos establecen además condiciones especiales de carácter social relacionadas con el cumplimiento de los convenios colectivos, la normativa de prevención de riesgos laborales, los compromisos incluidos en las ofertas y el control de los pagos a subcontratistas y suministradores.

Por su parte, la Dirección Provincial del INSS ha licitado el servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Soria y de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMEVI).

El contrato comprende también la conexión con una Central Receptora de Alarmas de los sistemas antiintrusión y contra incendios, el servicio de intervención ante alarmas y la custodia de llaves de las dependencias del CAISS de Soria.

Asimismo, incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendios del CAISS de Almazán. El presupuesto base de esta licitación es de 83.817 euros.

Su valor estimado asciende a 138.540 euros, ya que el contrato podrá ser prorrogado expresamente y su duración total, incluida la eventual prórroga, no podrá superar los dos años.

También se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. En este caso, además del precio, que supone el 49 por ciento de la puntuación, se valorarán distintas mejoras. Entre ellas, una bolsa de horas, una bolsa de materiales, la aportación de detectores de metales y linternas, un desfibrilador externo con formación para su utilización y la reducción de los tiempos de respuesta ante averías de los sistemas antiintrusión y contra incendios.

Para participar en esta licitación, las empresas deberán acreditar, entre otros requisitos, su inscripción actualizada en el Registro de Empresas de Seguridad.