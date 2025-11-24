La limpieza de grafitis crece un 63% en y Ayuntamiento de Burgos activa un plan de choque

La alcaldes y el rgerente de Urbaser visitan una de las actuaciones del plan de choque de limpieza de la ciudad. - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha reconocido que la limpieza de la ciudad, que fue "una prioridad" para el equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura, "ha mejorado notablemente", en los últimos años y ha aportado un dato, la limpieza de grafitis ha crecido un 63 por ciento en tres años.

Ayala, que ha realizado este lunes una visita a las actuaciones del Plan de Choque de Limpieza, ha aseverado que la "percepción en base de datos es que la limpieza está mucho mejor de lo que estaba" cuando accedió a la Alcaldía por lo que ha agradecido a la emprea concesionaria, Urbaser, "el trabajo que está desarrollando".

"Este equipo de Gobierno siempre ha sido muy exigente. Desde el primer día se lo dijimos también a Urbaser, que íbamos a ser muy exigentes con este tema", ha recordado la alcaldesa, quien ha reconocido que está muy contenta con al trabajo de le empresa de limpieza.

Así, Cristina Ayala ha apuntado que cuando llegaron al equipo de Gobierno se hizon un plan integral de limpieza, en 2023, "un plan de choque que afectó a toda la ciudad", y ahora se va a hacer otro este 2025.

La alcaldesa ha ofecido datos sobre la situación de la limpieza en la ciudad, y en lo que tiene que ver con grafitisha crecido "un 63 por ciento" con respecto a 2022, año en el que se limpiaron 95.000 metros cuadrados, mientras que en 2023 y 2024 se llegó a los 105.000 metros y ahora, este año hasta el mes de noviembre, se ha intervenido en 155.000 metros cuadratos.

Esto indica que, con respecto a 2023 y 2024 "la cifra representa un 47 por ciento más de superficie" este año, aún sin concluir.

"Por tanto, nos estamos tomando muy en serio el tema de los grafitis, pero lamentablemente nunca vamos a poder ir al mismo ritmo al que van los vándalos que nos ensucian la ciudad", ha afirmado Ayala, quien ha insistido en "el esfuerzo" que se está realizando.

Asimismo, Ayala ha recordado que todos estos datos cada tres meses se llevan a la Comisión de Medio Ambiente, y se informa a todos los equipos políticos de "cómo se va trabajando".

Por otro lado, el nuevo plan global de limpieza, iniciado el 8 de septiembre y que se llevará a cabo hasta mediados de diciembre, abarca 29 sectores, entre ellos Villatoro, Calle Madrid, San Pedro y San Felices, Parque Europa, G3, Río Vena, Gamonal o el Casco Histórico.

Por su parte, el gerente de Urbaser, Rubén Marañón, ha explicado que el refuerzo moviliza diez trabajadores con equipos específicos para eliminación de pintadas, desbroce, barrido mecánico y baldeo, incluyendo nueva maquinaria 'airless' y desbrozadoras más eficaces.

Cristina Ayala ha recordado que cuando llegó al Ayuntamiento se contrató "una auditoría externa" para controlar el trabajo de la empresa concesionaria, Urbaser, que llevara el control de los trabajos que se realizan.

Con estos informes, ha dicho, se obtiene "una cuestión un poco más objetiva" a lo que ha añadido que los análisis periódicos concluyen que "la limpieza está funcionando bien", aunque en ocasiones "han detectado alguna cosa que ha funcionado peor".

La regidora ha precisado que "en todos los casos, salvo en uno, detectaron que el servicio se estaba efectuando correctamente". El único incidente se produjo "en julio con un tema de baldeadoras", que no pudieron salir por una avería comunicada por la propia empresa.

"Cuando se detectaron incidencias, el Ayuntamiento no se ha cruzado de brazos", ha afirmado la alcaldesa, ya que se llegaron a incoar expedientes para corregir desviaciones. También se han activado planes específicos de intervención por zonas. Este tipo de actuaciones globales se lleva a cabo cada dos años.