SEGOVIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea 9 del transporte público de Segovia recupera este viernes su recorrido habitual tras haber concluido las actuaciones de mejora en la carretera SC-SG-10, el Paseo de Santo Domingo.

La carretera quedará abierta totalmente al tráfico por lo que, en ese momento, la línea 9 del transporte urbano de Segovia, que conecta el barrio incorporado de Zamarramala con el Puente de Hierro, recuperará su itinerario habitual.

De esta manera, en el trayecto Zamarramala-Puente de Hierro se vuelven a realizar las paradas en San Marcos, Casa de la Moneda, Convento de Santa Cruz, Acueducto, Padre Claret, Hermanitas de los Pobres, avenida Juan Carlos I y Puerta de Madrid.

Se dejan de realizar las paradas provisionales que se habían establecido en Ezequiel González, Estación de Autobuses, Centro, Santo Tomás, Instituto Andrés Laguna y Conde de Sepúlveda por el cambio temporal del recorrido, según ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el trayecto inverso, Puente de Hierro-Zamarramala- vuelven a estar operativas las paradas ubicadas en Puerta de Madrid, avenida Juan Carlos I, Hermanitas, Padre Claret, Acueducto, Convento de Santa Cruz, Casa de la Moneda y San Marcos.