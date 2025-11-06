La línea 9 del transporte público de Segovia recupera este viernes su recorrido habitual

El Paseo de Santo Domingo de Guzmán recobra la circulación una vez que la Junta ha finalizado los trabajos de mejora de la vía

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 6 noviembre 2025 20:38

   SEGOVIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La línea 9 del transporte público de Segovia recupera este viernes su recorrido habitual tras haber concluido las actuaciones de mejora en la carretera SC-SG-10, el Paseo de Santo Domingo.

   La carretera quedará abierta totalmente al tráfico por lo que, en ese momento, la línea 9 del transporte urbano de Segovia, que conecta el barrio incorporado de Zamarramala con el Puente de Hierro, recuperará su itinerario habitual.

   De esta manera, en el trayecto Zamarramala-Puente de Hierro se vuelven a realizar las paradas en San Marcos, Casa de la Moneda, Convento de Santa Cruz, Acueducto, Padre Claret, Hermanitas de los Pobres, avenida Juan Carlos I y Puerta de Madrid.

   Se dejan de realizar las paradas provisionales que se habían establecido en Ezequiel González, Estación de Autobuses, Centro, Santo Tomás, Instituto Andrés Laguna y Conde de Sepúlveda por el cambio temporal del recorrido, según ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   En el trayecto inverso, Puente de Hierro-Zamarramala- vuelven a estar operativas las paradas ubicadas en Puerta de Madrid, avenida Juan Carlos I, Hermanitas, Padre Claret, Acueducto, Convento de Santa Cruz, Casa de la Moneda y San Marcos.

