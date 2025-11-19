Las llamadas al servicio de atención a la infancia y adolescencia crecen un 143% esta legislatura, hasta las 80.000

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de orientación telefónica de la Junta que gestiona la Fundación Anar -Ayuda a niños y adolescentes en riesgo-, y que integra la línea de ayuda a la infancia, el teléfono de la familia y los centros escolares, y el servicio específico de violencia de género, ha recibido un 143 por ciento más de llamadas en 2024 --79.884-- que cuatro años antes -32.837-.

Se trata de un número de teléfono en el que cualquier niño, adolescente o adulto puede realizar consultas relacionadas con los asuntos que afectan a los menores. De estas, 845 dieron lugar el pasado año a una valoración psicológica, de la que puede resultar algún tipo de intervención o derivación. Un número que también ha crecido considerablemente, cuando en 2020 se produjeron 232.

De las llamadas atendidas en 2024, un 18,5 por ciento tuvieron que ver con problemas de la conducta suicida, ha detallado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, minutos antes de inaugurar la jornada 'Conociendo la salud mental 'cuidadosamente'' organizada por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (Poicyl) con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño que se celebra mañana 20 de noviembre.

"La atención a los niños, a los adolescentes es una de las prioridades del Gobierno del presidente Mañueco. Para nosotros es muy importante que los niños se sientan atendidos, cuidados, protegidos, que sepan que las administraciones estamos a su disposición para llegar a donde sus familias o donde ellos no pueden llegar con un abanico importante de recursos", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Entre los recursos, la 'número dos' del Gobierno autonómico ha citado el servicio de atención telefónica, cuyo principal usuario -un 87,7 por ciento de las llamadas- son los menores de entre 12 y 17 años, de entre los que destacan los jóvenes de 16 y 17 años, con un 35,1 por ciento. El principal tema de consulta está relacionado con las situaciones de violencia contra los menores en todas sus formas, como el maltrato físico y psicológico, con un 47,3 por ciento de las llamadas. En segundo lugar se situarían aquellas sobre el problema de conducta suicida.

"Estamos ahí para ayudarles, estamos ahí para responderles", ha abundado para citar, a continuación, otros recursos de intervención directa para prevenir y abordar la salud mental de los niños y adolescentes. Uno de ellos es el programa 'Sentia', mediante el cual se presta apoyo psicológico a menores en situación de desprotección con problemas emocionales por la situación vivida. El pasado año se atendió a 506 usuarios, un 56 por ciento más que cuatro años antes -324-.

Junto a esto, la Junta puso en marcha en 2023 la 'Red de alerta ante la conducta suicida en la infancia y la adolescencia, en el ámbito de los Servicios Sociales', la cual se integra en la 'Red Enlace' para la prevención del suicidio de la Consejería de Sanidad.

Familia e Igualdad de Oportunidades coordina un "amplio equipo" integrado por profesionales -psicólogos, trabajadores y educadores sociales, entre otros.- del Sistema de Protección a la Infancia, las corporaciones locales, el Tercer Sector y el Servicio de Referencia de Prevención del Consumo de Drogas, todos ellos formados en este ámbito, que además cuentan, desde el pasado año, con una guía de actuación para abordar las conductas autolíticas.

Por último, también ha hecho referencia al programa 'Pausa y Reconecta', mediante el que se aborda el uso problemático de las pantallas y que se lleva a cabo junto al Consejo de la Juventud autonómico y la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León.

Este proyecto, que utiliza los mismos medios y lenguaje que los jóvenes -las redes sociales-, trata de potenciar hábitos saludables para minimizar riesgos por el uso abusivo tanto del mundo digital como del consumo de drogas. El programa pretende que los jóvenes 'pausen' el videojuego y 'reconecten' con el mundo real, ya que, precisamente, el uso excesivo de pantallas también puede derivar en problemas serios de salud mental. Ya se han sumado 54 entidades, 33 federaciones deportivas, ocho colegios profesionales y once centros educativos, y se han generado más de 2,3 millones de interacciones en redes sociales.

GUÍA DE RECURSOS

Los niños y jóvenes que integran el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia han presentado una guía de recursos de apoyo realizada por ellos mismos en la que se muestran, en "lenguaje claro y sencillo", todos aquellos servicios dirigidos a ayudar emocionalmente a los niños de la Comunidad y que está disponible en la web del Foro.

Según la técnica de participación juvenil y presidenta del Foro de Participación de Castilla y León, Ester Dual Gabarri, el documento es el "mayor proyecto" de este órgano, al tiempo que ha agradecido a la Junta "espacios y encuentros" como la jornada que organizan hoy para poner la vista en algo tan "importante" para ellos como la salud mental.

"Se trata de una guía que ha surgido de varios encuentros y jornadas de investigación y en la que se reúne todos los recursos que tenemos dedicados a proteger algo tan importante para nosotros como la salud mental, de forma que sean más accesibles para poder aprovecharlos", ha resumido.

En este sentido, Blanco ha hecho referencia al progresivo aumento de los problemas de salud mental en los adolescentes y ha asegurado que el Gobierno autonómico es consciente de la necesidad de abordar estos problemas, muchas veces provocados por el consumo de alcohol y drogas, el uso abusivo de pantallas o la adicción al juego.

De ahí, ha subrayado, la importancia de dar voz y participación en órganos como estos a los niños y adolescentes. "Somos una administración que escucha. Castilla y León es referente en Educación, en Servicios Sociales, en Atención a la Dependencia, pero queremos más. Y eso desde luego tiene que ser escuchando entre otros a los pequeños, a los niños, a las niñas, a adolescentes, que evidentemente lo hacen muy bien y tienen mucho que aportar", ha defendido.

Un compromiso que se materializa en el proyecto de Presupuestos presentado por la Junta, que destina un 4,32 por ciento más que el anterior en defensa y protección de los menores, un total de 81,2 millones de euros. Además, ha calificado de "sólida y eficaz" a la red de protección infantil autonómica, que en 2024 atendió a 11.038 menores ante situaciones de desprotección o maltrato, un 20 por ciento más que al comienzo de la legislatura.