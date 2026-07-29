Las llamas dan una tregua a Ávila, pero castigan León y Zamora que suman cuatro incendios en nivel 2

Dos agentes de la Guardia Civil hablan con un conductor en San Cipriano, con el denso humo al fondo. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuando el fuego parecía que iba a dar una tregua a Castilla y León y en especial a Ávila, las llamas han recuperado memoria durante primera hora de la tarde para volver a castigar a León y Zamora, dos provincias que el pasado año fueron azotadas por los incendios con cerca de 150.000 hectáreas calcinadas, y que en las últimas horas han sumado cuatro focos de máximo nivel --Índice de Gravedad (IGR 2)--.

Se trata de Fermoselle (Zamora), San Cipriano, Veguellina y Valdelaoba (León) que, junto a Burgohondo (Ávila), vuelven a poner en el foco a una comunidad maltratada por las llamas. De nuevo pueblos evacuados --doce en Zamora y cinco, más una urbanización, en León--, confinamientos y mucha incertidumbre entre los vecinos por miedo a que el fuego entrara en los municipios.

Todo en un día que amanecía con buenas noticias: la desescalada por la evolución positiva del incendio de Burgohondo permitía relajar las medidas y que todos los vecinos volvieran a sus casas. El perímetro no se había movido "ni un centímetro" tal y como señalaban desde el mando único a primera hora de la mañana y el resto de la jornada el dispositivo desplegado en la zona ha seguido realizando labores de vigilancia del perímetro con el ataque a los focos que volvían a reactivarse y que se han llevado a cabo "con la máxima celeridad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, visitará mañana el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga donde asisitrá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) que se celebrará a las 10.00 horas.

Sin embargo, a las 13.06 horas los canales de difusión de la Junta daban el primer mazazo. Se declaraba IGR 1 en Fermoselle que pronto mutó a nivel 2 --ni una hora después-- al amenazar las llamas a esta localidad situada en el Parque Natural Arribes del Duero.

De hecho, el pueblo quedó confinado y se vivieron momentos delicados con el fuego tocando a la puerta de varias viviendas en el perímetro del municipio. La cabeza avanzaba rápido y obligó a evacuar las localidades de Tudera, Badilla, Cozcurrita, Argañín y Muga de Sayago, incluyendo su residencia de personas mayores, con 54 evacuados a otras de Zamora. Además, se confinó Fariza, también su residencia de mayores.

La protección de estas instalaciones sensibles han sido objeto de una atención especial por parte de los medios de extinción, según ha detallado la Junta, con una docena de medios aéreos y la participación de la UME que salió poco después de declararse el nivel 2 hacia la zona afectada.

En total, hay doce localidades evacuadas --unos mil vecinos afectados-- y dos confinadas. El poliderpotivo de Bermillo y el pabellón Fermoselle, así como el Neurocare de Zamora --que acoge a los mayores de la residencia de Muga-- han acogido a todas estas personas a las que las llamas han echado de sus lugares de residencia. Además, hay tres carreteras cortadas CL-527; ZA-P-2221 y ZA-P-2222.

TRES IGR 2 EN LEÓN

León también se ha visto envuelto por las llamas con tres incendios al máximo nivel. Ayer cerró el día con la incertidumbre de La Utrera, también en IGR 2. Sin embargo el operativo sujetó su perímetro por la noche y, ya sin llama, esta mañana se rebajó de gravedad, lo que permitió que todos los vecinos afectados volvieran a sus hogares.

Pero todo ha virado desde primeras horas de la tarde, donde se han ido sucediendo las declaraciones de IGR 2 desde la Delegación Territorial de la Junta. Las llamas en San Cipriano del Condado han llevado al desalojo de la urbanización Montesol, con 130 evacuados en total acogidas en el Colegio de Villaobispo), y las localidades de Castro del Condado --50 evacuados--, Barrillos de Curueño -34-- ubicados en los pabellones de Villanueva del Condado y la Vecilla, respectivamente, y Santa María del Monte --98 personas--.

A este incendio se han sumado otros dos, el de Veguellina, que ha provocado el desalojo de Prado de la Somoza, con 20 personas evacuadas a los que se les ha habilitado el polideportivo de Villafrana del Bierzo; y, a última hora, el de Valdelaloba, con la evacuación de todos los vecinos de Pradilla y Valdelaloba que se ubicarán en el pabellón de Toreno.

Además, en nivel 1 se encuentra Moreda, también dentro de la provincia leonesa, al igual que el mencionado de La Utrera, en una jornada negativa dentro del primer día de la cuarta ola de calor que vive el conjunto del país.